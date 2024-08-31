محمود عامر يوضح حقيقة طلاقه.. وتأثير التريند على حياته

كشف الفنان محمود عامر عن تفاصيل جديدة حول حياته الشخصية والمهنية، وتحدث عن الجدل الذي أثير مؤخرًا حوله في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم عامر رؤيته للتجربة التي مر بها، وأكد أن كل ما حدث كان مجرد "فترة ومضت" بحلوها ومرها، لافتاً إلى أن تلك الفترة لم تؤثر بالسلب على حياته، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي محمود القصاص.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحات الفنان محمود عامر:

محمود عامر

حقيقة انفصال محمود عامر عن زوجته

وتطرق محمود عامر إلى الشائعات التي انتشرت حول طلاقه وزواجه مجددًا، موضحًا أن كل ما تم تداوله كان غير دقيق، وأنه لا يزال مع زوجته وأن كل تلك الأخبار أخذت أكثر مما تستحق من الاهتمام، وقال إنه اكتشف أن التريندات لا تدوم طويلاً، وأن كل ضجة تنتهي لتبدأ أخرى حول شخص آخر، وأضاف أنه لم يتأثر سلبًا بما حدث، لكنه لم يكن سعيدًا بالتدخل الكبير في حياته الخاصة، خاصة أنه ضد فكرة السعي وراء الشهرة من خلال التريندات أو الأمور الشخصية، مُضيفًا :"في حد جه قالي تعالى أخليك تستفيد وقدم ليا اقتراحات وكانت غريبة جدًا من نشر فيديوهات مع زوجتي وأمور أخرى لو كنت عملتها كانت هتقلب الدنيا، فقولت له: أنا أعمل ده؟ ورفضت تمامًا لإني مش بدور على ده".



وأوضح عامر أن الفنان قد اختصه الله بموهبة تجعله يأخذ قدرًا من محبة الناس له، وأن الجمهور منه من يرغب في معرفة الحياة الخاصة، ولكن هناك أشياء تعد خط أحمر في حياة أي فنان، ولابد من احترام خصوصيتهم، مؤكدًا على أنه ينتظر أن يعتذر له كل من أخطأ في حقه بألفاظ يعاقب عليها الله قبل القانون، مُعلقًا:" انت متعرفنيش ولا قعدت معايا ولا عاشرتني ولا حاجة علشان تقول في حقي الكلام ده".

مواقف محرجة تعرض لها محمود عامر

شارك عامر أيضًا بعض المواقف المحرجة التي مر بها، مثل موقف في أحد الأفلام حيث تم كتابة اسمه على التتر بطريقة غير لائقة، مع وصف دوره بأنه ثانوي، رغم تقديمه لمشاهد هامة في الفيلم، وأوضح أن هذا الأمر أزعجه كثيرًا وشعر بظلم كبير، لكنه حمد الله أن هاتفه كان مغلقًا في تلك اللحظة لتجنب رد فعل غير محسوب، مُضيفًا:" الموقف ده وجعني وهزني أوي، وبحمد ربنا إني خرجت من السينما وموبايلي فاصل شحن لإني كنت ممكن أقول كلام يعاقب عليه القانون".

محمود عامر

تجربه محمود عامر مع مكتب كاستنج

كما أشار إلى تجربته عند ذهابه لمكتب "كاستنج" لاختيار ممثلين، حيث لم يتعرف عليه المسؤول الشاب وسأله عن الورشة التمثيلية التي شارك فيها، مما دفعه لمغادرة المكان بهدوء بعد توجيه رسالة شكر بسيطة.

في النهاية، عبّر عامر عن تقديره لموهبته الفنية ورغبته في الاستمرار في تقديم أدوار جديدة، بشرط أن تكون بعزة نفس وكرامة، مشددًا على أن احترام الخصوصية وعدم الانجرار وراء التريندات الزائفة هما مبدآن أساسيان في حياته.

مسلسل المداح أسطورة العودة

وفي سياق آخر، شارك محمود عامر في رمضان الماضي بمسلسل "المداح أسطورة العودة"، وهو بولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

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