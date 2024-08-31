مصطفى قمر يقترب من 100 ألف مشاهدة لأغنيته الجديدة "صناعة مصرية"

في أقل من 24 ساعة، اقتربت أغنية "صناعة مصرية" للنجم مصطفى قمر من تحقيق 100 ألف مشاهدة على منصة يوتيوب والمنصات الرقمية الأخرى مثل أنغامي وساوند كلاود، ويستعرض الموجز تفاصيل هذه الأغنية والتي تُعتبر أولى أغاني مصطفى قمر في عام 2024، مما يُظهر قوة حضوره الفني وجاذبيته المستمرة لجمهوره.

أغنية إيقاعية باللهجة المصرية

تأتي أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وتتميز بطابعها الإيقاعي الجذاب. الأغنية تمزج بين الغزل والحب بأسلوب جديد ومختلف، حيث يعتمد مصطفى قمر على مفردات وتعابير تصف الفتاة المصرية بأنها "صناعة مصرية". هذه الكلمات تعبر عن جمال الفتاة المصرية بأسلوب يليق بالثقافة المحلية ويُظهر الفخر بجمالها وتفردها.

تصوير الأغنية في "المكس" بالإسكندرية

مصطفي قمر

من الأمور اللافتة في أغنية "صناعة مصرية" هو تصوير الفيديو كليب في منطقة "المكس" بمدينة الإسكندرية، وهي المرة الأولى التي يصور فيها مصطفى قمر كليب في مدينته الأم، على الرغم من أنها مسقط رأسه. الكليب من إخراج المخرجة المصرية بتول عرفة، التي نجحت في تقديم منطقة "المكس" بشكل مختلف، مستغلة جمال المكان وألوانه الصيفية المبهجة.

الكليب يجمع بين خفة الدم والتمثيل الكوميدي

مصطفي قمر

الكليب يأتي بطابع "لايت كوميدي"، حيث نجحت المخرجة بتول عرفة في استغلال خفة دم مصطفى قمر وقدراته التمثيلية لإضفاء جو من المرح والتسلية على الفيديو. هذا الأسلوب ساعد في جعل الكليب أكثر قربًا من الجمهور، كما أضاف لمسة من التميز والتفرد في تقديم الأغنية.

فريق العمل وراء نجاح الأغنية

وراء هذا النجاح فريق عمل موهوب، حيث كتب كلمات الأغنية ولحّنها محمد قاسم، فيما تولى توزيعها وسام عبد المنعم. تم إنتاج الأغنية من قبل شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، مما يؤكد على جودة العمل والاهتمام بتفاصيل الإنتاج.

بسرعة انتشارها وتفاعل الجمهور معها، تُظهر أغنية "صناعة مصرية" لمصطفى قمر أن النجم المصري لا يزال يحتفظ بمكانته القوية في الساحة الفنية. تمكن من تقديم عمل فني يجمع بين الغناء، التمثيل، والكوميديا في قالب واحد، ليقدم لجمهوره تجربة متكاملة وممتعة. بهذه السرعة في الوصول إلى 100 ألف مشاهدة، يبدو أن الأغنية ستستمر في جذب المزيد من المشاهدات والإعجابات في الأيام القادمة.

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