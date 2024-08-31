الشعبي يوكل.. نجوم الحارة يسيطرون علي الخريطة الرمضانية 2025

بدأت ملامح الخريطة الرمضانية لعام 2025 تتضح بشكل كبير، ومعها تتجدد سيطرة الدراما الشعبية والبطل الشعبي على المشهد الفني. هذا النوع من الأعمال الدرامية يبدو أنه سيظل دائمًا وأبدًا الأكثر جاذبية بين الجمهور، حيث يبرز الأبطال الذين يمثلون نبض الشارع وأحلام الطبقة البسيطة. شركات الإنتاج تسعى دائمًا لتقديم أعمال متميزة تحقق النجاح المرجو، ويبدو أن رمضان 2025 لن يكون استثناءً، ويستعرض الموجز تفاصيل الأعمال الدرامية في 2025.

أحمد مكي يغادر "الكبير" إلى "عين شمس".. تحدٍ جديد

من أبرز مفاجآت الخريطة الرمضانية والموسم المقبل هو انتقال الفنان أحمد مكي من أجواء الكوميديا في "الكبير أوي" إلى الدراما الشعبية في مسلسل جديد يحمل عنوان "عين شمس"، في هذا العمل، سيتخلى مكي عن شخصية "الكبير" التي عشقها الجمهور لسنوات، ليقدم دورًا مختلفًا تمامًا، سيجسد مكي شخصية شاب يدعى "بكر"، في قصة من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح. هذه الخطوة تعتبر تحديًا كبيرًا لمكي، حيث ينتظر الجمهور رؤيته في هذا القالب الجديد بعيدًا عن المزاريطة وأجواء "الكبير".

أحمد مكي

"العتاولة".. عودة بثلاثة أبطال شعبيين

العتاولة

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العتاولة" في رمضان الماضي، يعود التواجد في الخريطة الرمضانية، وموسم جديد يجمع ثلاثة من أبرز نجوم الدراما الشعبية: أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة. المسلسل يتميز بقصص شخصياته الفريدة والمشاهد المليئة بالإثارة والأكشن. لكل بطل من الأبطال الثلاثة قصة خاصة وطابع مميز، مما يضفي على العمل تنوعًا وجاذبية كبيرة. يقف وراء هذا العمل الكاتب هشام هلال، ويقوده إخراجياً أحمد خالد موسى.

أحمد العوضي يعيد تقديم البطل الشعبي في "فهد البطل"

العوضي

النجم أحمد العوضي يعود مرة أخرى بقوة لتقديم دور البطل الشعبي في الخريطة الرمضانية، وذلك بعد نجاحه الكبير في مسلسل "حق عرض" الذي عُرض في رمضان 2024. هذه المرة، يقدم العوضي شخصية جديدة في مسلسل يحمل عنوان "فهد البطل". المسلسل يركز على العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم شباب المناطق الشعبية، كما يتناول قضايا صعيدية تلامس واقع هذه الفئة من المجتمع.

محمد عادل إمام يشارك بمسلسل "حمزة"

محمد عادل امام

في السباق الرمضاني المقبل، يظهر الفنان محمد عادل إمام في مسلسل شعبي جديد يحمل اسم "حمزة". إمام الذي حقق نجاحات كبيرة في أدواره السابقة، يواصل تقديم الدراما الشعبية التي يجد فيها جمهورًا واسعًا. تفاصيل القصة لم تُكشف بالكامل بعد، لكن من المتوقع أن يحظى العمل بمتابعة كبيرة نظراً للشعبية التي يتمتع بها إمام.

عمرو سعد و"سيد الناس".. أول تعاون مع محمد سامي

عمرو سعد

كعادته كل عام، يطل علينا الفنان عمرو سعد في الخريطة الرمضانية، بدور البطل الشعبي، ولكن هذه المرة بمفاجأة جديدة. مسلسل "سيد الناس" الذي سيعرض في رمضان 2025 يشهد أول تعاون فني بين سعد والمخرج محمد سامي، وهو تعاون يترقبه الجمهور بشغف. العمل يضم نخبة من نجوم الفن، منهم ماجدة زكي، إيمان العاصي، خالد الصاوي، وأحمد داوود. القصة تدور في إطار درامي قوي يتناول حياة البسطاء وصراعاتهم اليومية.

الخريطة الرمضانية لعام 2025 تعد بموسم حافل بالدراما الشعبية التي طالما أحبها الجمهور. من خلال نجوم الصف الأول والثاني الذين يمتلكون خبرات طويلة في تجسيد هذا النوع من الأدوار، من المتوقع أن يشهد رمضان المقبل منافسة قوية بين الأعمال الدرامية التي ستقدم قصصًا واقعية ومشوقة تمس نبض الشارع المصري وتلامس قلوب المشاهدين.

اقرأ أيضًا: