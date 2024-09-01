أماكن معرض أهلا مدارس 2024.. تخفيضات على مستلزمات المدارس

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتتاح معرض أهلا مدارس 2024 في الأيام القليلة المقبلة، والذي سيُعقد في مختلف محافظات الجمهورية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، يأتي المعرض هذا العام كجزء من المبادرات السنوية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال تقديم مستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والملابس وغيرها من المستلزمات الضرورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول

معرض أهلا مدارس 2024 لشراء المستلزمات الدراسية

ويأتي معرض أهلا مدارس 2024 كجزء من جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة احتياجات الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر المقبل،

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، متابعة كافة الاستعدادات لإطلاق المعرض الخاص بمستلزمات المدارس ، الذي يُنظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمحافظين.

وفي سياق الاستعدادات، وجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات مركزية في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفر السلع الأساسية والمستلزمات الدراسية خلال فترة المعرض، بالتعاون مع الغرف التجارية في كل محافظة.

أماكن معرض أهلا مدارس 2024

ومن المقرر أن ينطلق معرض "أهلا مدارس" في كافة المحافظات مطلع الشهر المقبل، ويستمر حتى يوم 25 سبتمبر، سيتم افتتاح المعرض في محافظة القاهرة في المبنى الخاص بجهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر، وفقاً للتقاليد السنوية.

بتخفيضات تصل ل 30% على المستلزمات الدراسية

كما يوفر معرض اهلا مدارس 2024 مجموعة واسعة من السلع والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، وتشمل المعروضات الأدوات المكتبية، الملابس المدرسية، الحقائب المدرسية، وبيع الحاسبات الآلية ومستلزماتها، الأحذية، والمواد الغذائية وغيرها، حيث سيتم بيعها بأسعار الجملة بالتنسيق المباشر مع المنتجين.

جدير بالذكر ، أن التخفيضات تصل إلى 70% مثل الكراسات والأدوات المدرسية والزي المدرسي أو اليونيفورم وملابس داخلية للأطفال والكبار أيضا، بجانب الخصومات على المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية مثل اللاب توب والطابعات وغرها، التي تتراوح بين 20 و10%، أما الشنط والأحذية فالخصومات تتراوح ما بين 20 و30%.

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