من 5000 جنيه لـ 800 فقط.. ماذا تخبئ الحكومة للمواطنين بشأن تطبيق الدعم النقدي؟

تشهد الحكومة المصرية نقاشات حول تغيير نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بهدف معالجة التفاوت الكبير بين تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي، ويسعى هذا التوجه إلى تقليل الفجوة المالية التي تتحملها الدولة في توفير الدعم. ونكشف التفاصيل عبر موقع الموجز.

اتجاه حكومي لإلغاء الدعم النقدي وتحويله إلى دعم عيني

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الدولة ستواصل دعم رغيف الخبز نظرًا لأهميته الكبيرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحات بتحويل الدعم العيني إلى نقدي كجزء من تطوير منظومة الدعم.

5000 جنيه للأسرة

وأوضح المستشار الحمصاني أن هناك أفكارًا لاستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي، بحيث يحصل الفرد الواحد على مبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، وبالتالي تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد على نحو 5000 جنيه شهريًا. هذه المبالغ يمكن أن تزيد سنويًا لمواكبة معدلات التضخم، لكن تطبيق هذه الفكرة يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا للاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات.

تصريحات د. فخري الفقي بشأن الدعم

من جانبه، صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على خفض معدلات التضخم، وأن موازنة العام الحالي تتضمن دعم الخبز بنحو 98 مليار جنيه.

ولفت الفقي إلى أنه في حال التحول إلى نظام الدعم النقدي، فإن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستحصل على نحو 800 جنيه شهريًا، وهو ما يجري مناقشته حاليًا في إطار الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا التحول قد يؤثر على معدلات التضخم.

يجرى الحوار الوطني حوار مجتمعي واسع لمناقشة تأثير التحول إلى الدعم النقدي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لضمان أن تكون السياسات الجديدة متوازنة ومتناسبة مع احتياجات المواطنين وقدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية، حيث يبقى التحول من الدعم العيني إلى النقدي مقترحًا مثيرًا للجدل، يتطلب مزيدًا من الدراسة .

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