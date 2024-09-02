قدم الثلاثية السوداء واعتزل بعد صدمة فيلمه الأخير ..حكايات علي عبد الخالق

علي عبد الخالق.. يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة المخرج القدير علي عبد الخالق الذي يعتبر واحد من أهم صناع السينما في مصر ، أحدث نقلة عظمى في السينما.

توفى المخرج علي عبد الخالق عن عمر يناهز 78 عام ، رجل عن عالمنا وترك 47 عمل فني ، لذلك يستعرض " الموجز " مشواره في الفني خلال التقرير التالي

علي عبد الخالق

أبرز أعماله السينمائية

تعاون مع المخرج علي عبدالخالق كبار النجوم منهم الفنان نور الشريف ومحمود عبد العزيز ومن أبرز أفلامه التي لا تنسى خلال حقبة الثمانينات :" العار، جري الوحوش، بئر الخيانة، اغتصاب، إعدام ميت، الكيف، الوحل، أربعة في مهمة رسمية ".

أبرز ألقابه

عرف المخرج علي عبدالخالق بعدة ألقاب منها مخرج الأعمال الوطنية وذلك بسبب تقديمه للسينما أعمال خاصة بالوطن التي ناقشت الصراع بين الوطن العربي وإسرائيل وناقش الامور العسكرية والمخابرات، من أبرز هذه الأفلام:" بئر الخيانة، الرجال والسلاح، أغنية على الممر ".

الثلاثية السوداء

تعاون المخرج علي عبد الخالق مع المخرج محمود أبو اليزيد ونجحوا في تكوين ثنائي أحدث نقلة في السينما وقدموا معا الثلاثية السوداء منها العار والكيف وجري الوحوش

أبرز أعماله التليفزيونية

كما شارك المخرج علي عبد الخالق في التليفزيون وحقق نجاح كبير ومن أبرز أعماله الدرامية :" نجمة الجماهير، البوابة الثانية، أحلامنا الحلوة " وغيرها

تجربة التأليف

كما خاض عبد الخالق تجربة التأليف وقدم 4 أفلام منها :" أربعة في مهمة رسمية، وضاع حبي هناك، إنهم يسرقون عمري، السادة المرتشون".

اعتزال علي عبد الخالق

كان المخرج علي عبد الخالق قد قرر الاعتزال قبل وفاته ب 11 عام، والسبب صدمته في الجمهور ، حيث صرح في لقاء اعلامي، قائلا : قدمت فيلم الكرمة في الألفية الجديدة وكنت أعتقد أنه سيحقق نجاح كبير جماهيري، ولكنه لم ينجح وحدث لي صدمة وغربة نحو الجمهور وقررت اعتزالي الفن، والفيلم كان من إنتاج قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري الذي قدم دعاية ضخمة للفيلم وقتها ".

ما الذي أحزن المخرج علي عبد الخالق في أخر أيامه؟

كما أحزنه اختلاف الزمن ما بين وضع المخرج في الماضي والحاضر، وقال أن الممثل هو بطل العمل وكل شئ أما المخرج أصبح بلا هدف وكأنه شخص عادي من فريق العمل وليس القائد، وهذا تسبب في ضرر الأعمال الفنية.

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