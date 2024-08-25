مدحت السباعي..حكاية 18 زوجة في حياة المخرج الشهير وعقدة نجلته من الزواج

يحتفل اليوم بالذكرى السنوية لميلاد المخرج الراحل مدحت السباعي، الذي وُلد في 25 أغسطس 1949، ونشأ في أسرة تجمع بين الفنون والأدب، والده اللواء عبد المنعم السباعي، كان أحد أعمدة كتابة الأغاني في العصر الذهبي للغناء العربي، حيث كتب لكبار المطربين مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، شادية، ونجاة الصغيرة. كانت أسرته مليئة بالفن، مما شكّل خلفية غنية لنشأته واهتمامه بالسينما، ويستعرض الموجز ابرز الخطوات المهمة في حياته.

البداية في عالم الإخراج



مدحت السباعي بدأ مشواره الفني في الإخراج خلال الثمانينيات، حيث أخرج أفلامًا ومسلسلات لاقت قبولاً كبيرًا وتركت أثرًا واضحًا في السينما المصرية. من بين أعماله البارزة في تلك الفترة: فيلم "قيدت ضد مجهول" عام 1981، "الجريح" عام 1985، و"حارة الجوهري" عام 1987. لم تقتصر أعماله على نوع معين من الأفلام، بل تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأفلام الرومانسية، مما أضاف لمسته الخاصة في كل عمل قام بإخراجه.

مدحت السباعي

في التسعينيات، استمر السباعي في تقديم أعمال مميزة مثل فيلم "امرأة آيلة للسقوط" عام 1992، و"ثلاثة على مائدة الدم". كما أخرج في عام 2013 مسلسل "نظرية الجوافة"، الذي جمعه لأول مرة في تعاون فني مع ابنته ناهد السباعي. كان هذا المسلسل هو آخر أعماله الفنية قبل رحيله في عام 2014.

حياته الشخصية وزيجاته المتعددة

مدحت السباعي



لم تكن حياة مدحت السباعي الشخصية أقل إثارة من أعماله الفنية. تزوج السباعي 18 مرة، وهو رقم أثار الكثير من الحديث في الوسط الفني وخارجه. ابنته، الفنانة ناهد السباعي، تحدثت في لقاء تلفزيوني عن عدد زيجات والدها، مؤكدة أنها لا تستطيع تقبل الارتباط بشخص تزوج هذا العدد الكبير من المرات، وقالت: "أنا أحب أتحب لوحدي لفترة طويلة، لذا أتأني قبل الزواج."

إبداعاته الفنية المتعددة

مدحت السباعي



إلى جانب الإخراج، كان مدحت السباعي يمتلك مواهب متعددة في التمثيل والموسيقى. شارك في بعض الأفلام مثل "زوجة رجل مهم" بجوار الفنان أحمد زكي، وكذلك في أفلام "الستات"، و"فرسان آخر الزمان"، و"آيس كريم في جليم"، و"عليه العوض". ولم يكتفِ بذلك، بل قام أيضًا بوضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، منها "إحنا اللي سرقنا الحرامية"، و"فل الفل"، و"الجريح". كما اتجه للإنتاج السينمائي في بعض الأفلام مثل "من خاف سلم" و"الجريح".

رحيله وتأثيره في الوسط الفني



في 21 مايو 2014، رحل مدحت السباعي عن عالمنا بعد تعرضه لجلطة في المخ، وسبق رحيله دخوله للعناية المركزة في مستشفى الأنجلو. جنازته شهدت حضورًا كبيرًا من الفنانين والأصدقاء الذين ودعوه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وقبل وفاته بوقت قصير، نشرت ابنته نجوى صورة "سيلفي" تجمعها مع والدها وشقيقتها ناهد، كآخر ذكرى للعائلة معًا.

إرثه الفني

ناهد السباعي ومدحت السباعي



مدحت السباعي سيظل في ذاكرة السينما المصرية كمخرج مبدع وأيقونة فنية متعددة المواهب. أعماله ستبقى خالدة لتروي حكاياته السينمائية وحياته الشخصية المثيرة التي جعلت منه شخصية استثنائية في تاريخ الفن العربي.

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