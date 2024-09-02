فادية عبد الغني: مش محتاجه واسطة علشان أشارك في السينما

قالت الفنانة فادية عبد الغني، أن غيابها عن الساحة الفنية يرجع لقلة إختياراتها الفنية، مؤكدة أنها هناك أعمال كثيرة تعُرض عليها ولكنها ترفضها، يوضح لكم الموجز أبرز تصريحاتها.

فادية عبد الغني: في ناس فاكرة أني مش بحب السينما علشان كده مليش أفلام كتير



وتابعت فادية عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل :" في أعمال كتير بتتعرض عليا بس مش بتناسبني لأنها دون المستوي ومينفعش أختار عمل يهدم كل اللي قدمته قبل كده، ميبقاش أقل من اللي عملته لأني بضيف من الرصيد مش باخد منه".

فادية عبد الغني

فادية عبد الغني: في أعمال بتتعرض عليا ولكن برفض علشان عندي تحفظات



وأشارت فادية عبد الغني، أن هناك اعمال كثيرة تعرض عليها ولكن النص غير مناسب أو لم يضيف لها أو الدور ليس له أي أهمية، وهناك تحفظات معينة على الأعمال مثل الملابس أو غيرها.



وأوضحت "عبد الغني"، أن أعمالها السينمائية 3 أفلام فقط، والأمر ليس لها يد فيه فما يعرض عليها دراما فقط، معقبة :"الأافلام مش داخلة فيها أو بيتاخد فكرة عني أني مش حابه أشتغل في السينما أو عندي تحفظات عليها فتلاقي كل حاجه بتتوقف".

وأختتمت فادية عبد الغني، حديثها قائلة: "الدراما بالنسبة لي أفضل، وأنا مش محتاجة واسطه علشان أشارك في أفلام بالسينما لأني مجتهدة وشاطرة.



آخر أعمال فادية عبد الغني

شاركت فادية عبد الغني مؤخرا في مسلسل فاتن أمل حربي الذي عرض في موسم رمضان 2022، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج جمال العدل، إخراج محمد العدل، وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، حاتم صلاح، وأحمد ماجد.

مسلسل دايما عامر

كما شاركت في مسلسل "دايما عامر" وهو من كتابة ورشة الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله ومحمد ثروت وكريم عفيفي وأحمد الشامي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مجدي الهواري.

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