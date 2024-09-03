آخرهن فادية عبد الغني.. حكايات الشعراوي مع نجمات الفن



تعتبر علاقة الدين بالفن من أبرز القضايا التي شغلت الفكر الإنساني على مر العصور، وفي هذا السياق، تبرز شخصية الإمام الأكبر الشيخ محمد متولي الشعراوي كنموذج فريد لالتقاء عالم الدين وعالم الفن، ففي حين كان الشيخ يُعرف بفتاويه وأحاديثه الدينية، إلا أنه كان يتمتع بشخصية محبة للحياة وقادرة على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الفنانين، يعرض لكم الموجز أبرز تلك الفنانات.

حكاية الشعراوي مع فادية عبد الغني



كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن سر إهداء الشيخ الشعراوي لها مصحفًا وزجاجة مياه، قائلة: والدتي كانت مريضة وذهبت للشيخ محمد متولي الشعراوي وحكيت له عن مرضها، فأهداني الشيخ الشعراوي مصحفا وقال لي خذي المصحف وزجاجة ماء مقروء عليه القرآن.

فادية عبدالغني

لم تكن الفنانة القديرة فادية عبد الغني، الأولى من المشاهير الذين لديهم حكايات تربطهم بالشيخ الشعراوي، فيحتفظ العديد من الفنانين بذكريات عن لقائهم بالشيخ محمد الشعراوي، وكيف كان لتلك اللقاءات تأثير على مسيرتهم الفنية أو حياتهم الشخصية.

حكاية الشعراوي مع شادية

ذهبت الفنانة شادية إلى الشيخ الشعراوي لسماع نصائحه، وذلك بعدما قدمت الأغنية الدينية خد بإيدي في أحد الحفلات، وكانت زيارتها للشيخ الشعراوي بصحبة الفنانة ياسمين الخيام؛ بداية اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

الشعراوي وشاية

حكاية الشعراوي مع سهير البابلي



تحدثت الفنانة سهير البابلي عن الحجاب، وحديث الشيخ الشعراوي لها، وقالت خلال لقائها في إحدى اللقاءات التليفزيونية في برنامج «صح النوم» على قناة Ltc: «لقيت نفسي اتحجبت محدش قالي اتحجبي.. أنا عاشقه له لأنه علامة ومخه كبير».

وتابعت أن الشيخ الشعراوي له تأثير كبير عليها وحديثه معها لأنها كانت عاشقة له بأخلاقه وحديثه مع الفنانين الذين أغلبهم كانوا يذهبون إليه. وعن الحديث الذي دار بينهما عن التمثيل أشارت قائلة: «ده الشعراوي لازم أسأله، قال لي لازم تتحجبي، انت دمك خفيف قوي، وسألته على التمثيل قالي مثلي لكن بدون دلع على المسرح علشان أنت حلوة، مثلي الدور مظبوط».وختمت حديثها قائلة: «حبي للشعراوي لم يوصف».

الشعراوي وسهير البابلي



حكاية الشعراوي مع سهير رمزي

أوضحت الفنانة سهير رمزي أن الشيخ الشعراوي ليس سببًا لارتدائها الحجاب، إلا أنها اعترفت بتأثرها به قائلة: أهم رجل دين في حياتي، هو بالنسبة ليّ قدوة وأتعلم منه الإسلام الحقيقي بعيدًا عن التشدد والتعصب ، ويذكر أن الفنانة سهير رمزي قررت خلع الحجاب بعد حوالي 25 عامًا من ارتدائه، موضحة أنها كانت مرحلة في حياتها وانتهت.



حكاية الشعراوي مع سميرة عبد العزيز

وهناك موقف آخر جمع الفنانة سميرة عبد العزيز بالشيخ الشعراوي، فقد أكدت خلال ظهورها في لقاء تلفزيوني وروت تفاصيل اللقاء الأول والأخير مع الشيخ الشعراوى، عندما زارته مع صديقة لها فى الجلسات التى كان يعقدها، وسألته عن المسرح وهل العمل به حلال أم لا، حيث كانت تعرض مسرحية وطنية عن قصة «صلاح الدين الأيوبى» فى المسرح القومى، فقال لها: «إذ كان فيه فايدة للرؤية يبقى حلال، وغير خادش لتعاليم الإسلام»، فقالت له «بشتغل فى مسرحية صلاح الدين، ينفع تشرفنى تتفرج عليها قال لها حاضر، وكانت المفاجأة للمسرح كله أنه حضر وجلس بالكرسى الأول».

حكاية الشعراوي مع شمس البارودي

تحدثت الفنانة المعتزلة شمس البارودى عن تفاصيل ما قاله لها الشعراوى، فى حكم ارتداء النقاب، فرغم أنها أكدت أن إمام الدعاة لم يكن له دور فى قرار اعتزالها، إلا أنها حين سألته عن حكم ارتداء النقاب أكد أنه لا يفرض ولا يرفض قائلا: «النقاب فضل وليس معلوما من الدين بالضرورة وأنه لا يفرض ولا يرفض».

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