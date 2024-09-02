حكاية فادية عبد الغني مع الشعراوي والمايوه الذي حرمها من معالي الوزير

تحدثت الفنانة فادية عبد الغني، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "كاريوكا"، الذي عرض سابقا، ولكن الإنتقادات التي طالت وفاء عامر بسبب "بدلة" الرقص ارتدتها ولكن لم يكن بالشكل المتعارف عليه، يستعرض لكم الموجز أبرز تلك التصريحات.



وتابعت فادية عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2": "شخصية بديعة مصابني حبيتها وحسيت أنها شخصية طيبة وكويسة ومفيش غير برنامج واحد ظهرت فيه وكان باين عليها أنها إنسانة بسيطة".

فادية عبدالغني

فادية عبد الغني: "الشعراوي" قالي لابسه "إيشارب" وخايفه مني ومش خايفة من ربنا



وكشفت الفنانة فادية عبد الغني عن هدية الشيخ محمد متولي الشعراوي لها، موضحة أنه أهداها مصحف وذلك عقب مرض والدتها، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية ووقتها لجأت إليه وزارته في منزله لكي تجد حل لوالدتها بسبب شدة المرض الذي زاد عليها.

فادية عبد الغني تكشف عن رأي الشيخ محمد متولي الشعراوي: "سلاح ذو حدين"

وأستكملت فادية عبد الغني، "روحت له البيت وقولولته نعمل إيه في مرض والدتي قالي نقرب من ربنا وأهداني مصحف أحطه تحت رأس والدتي وزجاجة مياه مقروأ عليها القرآن الكريم كله وقالي تشرب منها وده حصل وتم شفاؤها ونزلة رحمة ربنا عليها".

فادية عبدالغني



وأختتمت فادية عبد الغني حديثها قائلة:"في زياتي للشيخ محمد متولي الشعراوي كنت لابسة "إيشارب" لأني مش محجبه وكنت محرجه وقالي أحاطه "إيشارب" ليه وانتي مش محجبه قولولته إحتراماً ليك.. قالي تحترميني أنا ومش خايفه مني ومش عامله حساب لربنا.. وسألته عن التمثيل وقالي الفن عامل زي السكينة سلاح ذو حدين ليها كذا إستعمال ممكن اقتل بيها بني آدم أو أقطع بيها لحمه للغلابة وأنتي من الناس اللي مش بتعملي حاجه فاجة في الفن ومعرضش عليا الحجاب ألبسه زي ما في ناس كتير قالت كده".

رفضت دوري مع أحمد زكي في "معالي الوزير" بسبب المايوه

وتحدثت فادية عبد الغني عن رفضها لدور زوجة الفنان أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير" لأن لديها محظورات في السينما، وكان هناك مشهد به "مايوه"، وكان صعب عليها أن تقدمه وتحدثت مع صناع العمل ولكن المشهد لم يتم حذفه من السيناريو بسبب أهميته، وأعتذرت عنه.





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