‎لطلاب الشهادات الفنية.. اعرف تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024

‎يبحث طلاب الشهادات الفنية عن تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024 حيث يترقب العديد من هؤلاء الطلاب الفرصة للالتحاق بكليات الهندسة، لذلك يبحثون عن التنسيقات المتاحة بهندسة قبل البدء في تسجيل رغباتهم.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة عن تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024 حيث يُعد القبول في كليات الهندسة لطلاب المعاهد الفنية الصناعية من التحديات التي تتطلب تحقيق معدلات مرتفعة نظرًا للمنافسة الشديدة عليها.

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024

تفاصيل تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024

تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024 حيث من المقرر أن يكون تنسيق هندسة لطلاب الدبلومات الفنية من 98% إلى 95% وفقًا للكليات والمعاهد المعتمدة من التعليم العالي.

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.28%

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس 98.28%

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود، الأقصر97.71%

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.57%

تنسيق كلية الهندسة من معهد فني صناعي معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات - 97.50%

تنسيق كلية الهندسة من معهد فني صناعي المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان شعبة هندسة 97.28%

تنسيق كلية الهندسة من معهد فني صناعي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج 96.92%

تنسيق كلية الهندسة من معهد فني صناعي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.85%

تنسيق هندسة من معهد فني صناعي 2024

تنسيق كلية الهندسة من معهد فني صناعي

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة، الهرم 96.85%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة 96.49%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب، الإسكندرية 96.42%

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية 96.31%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببلبيس، طريق بلبيس الصحراوي 96.28%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية - 96.28%

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 96.14%

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.14%

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.14%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 95.00%

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.00%

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.00%

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 94.85%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 95.71%

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بمصروفات 95.50%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 95.00%

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