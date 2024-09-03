بعد تصدرها التريند.. هدي الاتربي تستعد لتصوير الجزء الثاني من العتاولة

تصدرت الفنانة هدي الاتربي مؤشرات البحث في جوجل خاصة بعد ظهورها المتميز في شوارع لندن، وقامت هدى الإتربي بمشاركة متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" بصور جديدة من عطلتها الصيفية التي قضتها في شوارع لندن. علقت هدى الاتربي على الصور قائلة: "لندن في 24 ساعة"، مما يعكس استمتاعها بالأجواء الرائعة في المدينة خلال فترة قصيرة، وسبق وأطلق عليها الجمهور لقب قنبلة الجيل، وترصد الموجز ابرز اعمالها القادمة.

إطلالة هدي الاتربي في شوارع لندن

هدي الأتربي

ظهرت هدى الاتربي في الصور بإطلالة رياضية رشيقة، مع ميكب هادئ يتماشى مع الطابع الكاجوال للإطلالة، واختارت إكسسوارات أنيقة تتناسب مع مظهرها البسيط والجذاب، حيث ارتدت نظارة شمسية وشنطة سوداء أضافت لمسة من الأناقة. لم تقتصر إطلالتها على ذلك، بل أضافت أيضاً بعض الإكسسوارات الكاجوال التي أكملت مظهرها العصري.

استعدادات هدى الإتربي للعودة إلى الشاشة

تستعد هدى الاتربي حالياً للعودة بقوة إلى الشاشة من خلال الجزء الثاني من "العتاولة"، حيث من المتوقع أن تقدم أداءً مميزاً يضيف إلى سجلها الفني، وبجانب تصوير المسلسل، تستغل هدى أوقات فراغها في الاستمتاع بأجواء لندن، مما يمنحها الطاقة والحيوية اللازمة للعودة إلى العمل بروح متجددة.

هدي الأتربي

هدى الإتربي تنضم لفريق عمل "العتاولة 2"

بعد نجاحها في الجزء الأول من مسلسل "العتاولة"، أعلنت هدى الاتربي عن تعاقدها للمشاركة في الجزء الثاني من العمل، حيث يستمر المخرج أحمد خالد موسى في ترشيح وتعاقد مع نجوم جدد للمشاركة في هذا الجزء المنتظر، المقرر بدء تصويره في أكتوبر القادم.

هدي الأتربي

وكان آخر ظهور لـ هدى الاتربي في الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحاً كبيراً، حيث جسدت شخصية فتاة شعبية تعمل في أحد فنادق مدينة الإسكندرية. تمثيل هدى لهذه الشخصية أظهر جانباً جديداً من موهبتها، حيث تألقت في تقديم الدور الذي كان له طابع مميز ضمن أحداث المسلسل.

"العتاولة".. مسلسل يجمع نخبة من النجوم

هدي الأتربي

يضم مسلسل "العتاولة" نخبة من النجوم الذين أضافوا للعمل قيمة فنية عالية. يشارك في بطولته أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، وحنان يوسف، بالإضافة إلى هدى الاتربي، يقدم المسلسل قصة مشوقة تدور أحداثها في مدينة الإسكندرية، وتتناول حياة أهلها بأسلوب درامي يجمع بين الأكشن والتشويق.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ويعد واحداً من الأعمال التي حظيت بشعبية كبيرة خلال الموسم الرمضاني المنقضي.

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