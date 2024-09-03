لربط البحث العلمي بالصناعة.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة الأهلية وشركة السكر

في خطوة جديدة لربط البحث العلمي في الجامعات الحكومية المصرية بالصناعة، وقعت جامعة الجلالة الأهلية، بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والعملية من خلال ربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وشركة السكر

وقع البروتوكول الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، واللواء عصام البديوى، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وشركة السكر

وذكر بيان صادر عن الجامعة، حصل “ الموجز” على نسخة منه، أن البروتوكول يهدف الي تبادل الاستشارات العلمية والخبرات العملية، بالإضافة إلى قيام جامعة الجلالة بتقديم كافة أنواع الدعم لاستحداث طرق تكنولوجية، لزيادة الإنتاج وتخطى ابرز المشاكل والمعوقات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال التعاون في المشروعات البحثية، بالاضافة الي تدريب الطلاب، وعقد المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والملتقيات الطلابية والتوظيفية وغيرها.

بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وشركة السكر

كما يتضمن البروتوكول، استقبال الطلاب بمصانع شركة السكر لتدريبهم على التقنيات الحديثة في كافة قطاعات الشركة، مما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية من خلال تعريفهم بمراحل الإنتاج وأحدث التقنيات، بالإضافة الي دعم مشاريع التخرج للطلاب من خلال توفير المواد الخام والتوجيه الفني من خبراء الشركة.

معلومات عن جامعة الجلالة الأهلية

الجدير بالذكر، جامعة الجلالة هي احدي الجامعات الأهلية، التي تم افتتاحها في عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعلىميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

الشهادات التي تمنحها جامعة الجلالة

كما تمنح جامعة الجلالة شهادة مزدوجةDual degree معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في عدد من المجالات الدراسية، كسابقة شراكة "مصرية – أمريكية" هي الاولي من نوعها، خاصة كونها واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز في التصنيفات العالمية، حيث إنها مصنفة رقم 1 في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية علي مدار 9 سنوات متتالية، بالاضافة الي تصنيفها دوليًّا رقم 155، مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية.



كما تعد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "قلعة الصناعة الوطنية"، ومعلماً بارزاً بين قلاع مصر الصناعية، وتشعب إنتاجها وامتدادها المكانى على خريطة مصر.

اقرأ أيضا

الآن متاح تنسيق جامعة الجلالة للعام الدراسي 2024/2025.. «تفاصيل الدرجات والكليات»

خلال لقائه بوفد شركة السكر.. وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ 15 ألف عامل غير منتظم