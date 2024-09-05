برلماني : تطوير التعليم عملية مستمرة والوزير لا يمكن مساءلته قبل مبرور 6 أشهر

أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن تطوير التعليم في مصر عملية مستمرة منذ تولي الرئيس السيسي لمقاليد السلطة في مصر 2014 حيث قدم الرئيس رؤية مصر 20230 والتي كانت مشروع لتحديث الدولة المصرية .

وزارة التربية والتعليم

وأضاف النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ “الموجز” أن تطوير التعليم في مصر ليست مهمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر فقط بل هي مهمة وطن بأكملة لافتا إلي أن المطالبة بمساءلة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم غير منطقية .

وتابع النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب أنه لا يمكن مساءلة وزير التربية والتعليم قبل مبرور 6 أشهر من تولية المسئولية وفقال ما هو معتاد عالميا .

تطوير التعليم في مصر

جدير بالذكر أن تطوير التعليم في مصر هو مجال شامل يشمل العديد من الجوانب الحيوية التي تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين الفرص التعليمية لجميع الطلاب في البلاد. منذ العديد من الإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة، تركز الجهود على عدة جوانب رئيسية:

و تم الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية التعليمية، بما في ذلك الفصول الدراسية والمختبرات والمكتبات. تم أيضًا تحديث المناهج الدراسية لتوفير تعليم متكامل يعكس التحديات والفرص الحديثة.

كما يتم تقديم برامج تدريب مستمرة للمعلمين لتحسين كفاءتهم وتأهيلهم لتبني أساليب تعليم حديثة وفعالة.

وتم تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم لتعزيز التفاعل وتحفيز الطلاب على التعلم النشط والابتكار.

تم تعزيز الوصول إلى التعليم بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك التعليم الجامعي.

و تم تعزيز الجهود لتوفير بيئة تعلم آمنة وداعمة للطلاب، مما يشمل تحسين الأمن في المدارس ودعم الأنشطة اللاصفية.

كما تم تعزيز التمويل العام والخاص للجامعات لتحسين البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وتم إدخال برامج لتعزيز التعليم المستدام وتطوير مهني للمعلمين والمدراء التعليميين لضمان استمرارية الإصلاحات والتحسينات على المدى الطويل.

تعتبر هذه الجهود خطوات هامة نحو تعزيز جودة التعليم في مصر وتوفير فرص تعليمية متساوية للجميع، ومع التزام الحكومة والمجتمع بالتحسين المستمر، من المتوقع أن تستمر الجهود في تحقيق التقدم والتطور في المستقبل.

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