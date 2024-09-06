تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن بعد تثبيت الفائدة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 6 سبتمبر 2024، عيار 18 الآن تحرك مفاجئ بعد تثبيت الفائدة، ونستعرض لكم عبر الموجز تحديثات أسعار الذهب في مصر تأتي بشكل يومي مع تغيرات السوق العالمية والمحلية، حيث يهتم المستثمرون والمستهلكون بمتابعة هذه التغيرات للاستفادة من الفرص المتاحة، ومع إعلان البنك المركزي المصري عن تثبيت سعر الفائدة، ظهرت بعض التأثيرات على سوق الذهب محليًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار 18

تتراوح أسعار الذهب عيار 18 اليوم في مصر بين 2914 جنيهًا للشراء و2897 جنيهًا للبيع، بدون احتساب المصنعية والضريبة، مع إضافة المصنعية والضريبة يمكن أن ترفع السعر النهائي للمستهلك بما يتراوح بين 5-10%.

سعر الذهب اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت أوقية الذهب 2513 دولارًا للشراء و2513 دولارًا للبيع. يرجع هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة الدولار وانخفاض عائدات السندات الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى توقع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبًا، مما يدعم أسعار الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21 في محلات الصاغة حوالي 3400 جنيه للشراء و3380 جنيهًا للبيع، مع إضافة المصنعية والضريبة قبل البيع النهائي للمستهلك.

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3886 جنيهًا للشراء و3863 جنيهًا للبيع، بدون احتساب الضريبة أو الدمغة.

وصلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2267 جنيهًا للشراء و2253 جنيهًا للبيع، بدون المصنعية والضريبة.

سجل الجنيه الذهب 27,520 جنيهًا للشراء و27,200 جنيه للبيع بدون المصنعية أو الضريبة.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2509.63 دولار للأونصة، في حين سجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب ارتفاعًا إلى 2540.10 دولار للأونصة.

تأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كاستثمار آمن في ظل تراجع الدولار وعوائد السندات.