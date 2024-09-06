‎المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر 6-9-2024

يبحث كثير من المصريين بشغف شديد عن سعر الذهب والسبائك، اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، إذ يحرص الكثير على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وشهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية، خلال الفترة الماضية، حالة من عدم الاستقرار، فيما شهد سعر الذهب والسبائك، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، استقرارًا، في محلات الصاغة، وأسواق الذهب.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

ويحرص “الموجز” علي متابعة تطورات المعدن الأصفر، ونشر تحديثات سعر الذهب في مصر بشكل يومي، وذلك وفقًا لتغيرات السوق العالمية والمحلية، حيث يهتم المستثمرون والمستهلكون بمتابعة هذه التغيرات للاستفادة من الفرص المتاحة.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، نحو: 2914 جنيهًا للشراء و2897 جنيهًا للبيع.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وحافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، علي استقراره مسجلًا حوالي 3400 جنيه للشراء و3380 جنيهًا للبيع.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

واستقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، مسجلًا نحو 3886 جنيهًا للشراء و3863 جنيهًا للبيع.

متي ينزل سعر الذهب

وبخصوص موعد انخفاض سعر الذهب، فيتوقع المتداولون أن تكون هناك فرصة بنسبة 31% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر ، وفرصة بنسبة 69% لخفض بمقدار ربع نقطة.

وسيراقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، في حين يمكن أن توفر تقارير معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل المتاحة في JOLTS وتقرير التوظيف ADP أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 6 سبتمبر

سعر الذهب والسبائك اليوم

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، كالتالي:

سبيكة الذهب عيار 24 بوزن 1 جرام بلغ سعرها 3868 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام وصل سعرها إلى 9670 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 5 جرامات حققت سعرًا قدره 19340 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات ناهز سعرها 38680 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 31.1 جرام (أوقية الذهب) سجلت نحو 120294 جنيهًا.

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