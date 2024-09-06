تطورات الحالة الصحية لنجم منتخب العراق بعد إصابته بنزيف داخلي

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، عن موقف أيمن حسين نجم منتخب العراق الأول رجال، بعد إصابته في المباراة الأخيرة ضد عمان، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في نسخته المقبلة.

إصابة أيمن حسين مع العراق

وسجل اللاعب هدفًا في الدقيقة 13 ليقود منتخب العراق للفوز على عمان بنتيجة 1-0 على ملعب "البصرة"، وتعرض اللاعب للإصابة ليخرج أيمن حسين من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 84 وحل بدلا منه زميله علي الحمادي، بعد اصطدامه بلاعب عمان، في تصفيات كأس العالم 2026 في النسخة المقبلة.

تطورات حالة نجم منتخب العراق الصحية

وأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة، للكشف عن تطورات الحالية الصحية لـ أيمن حسين، بعد الإصابة التي تعرض لها، ويرصده الموجز في السطور التالية…

وقال الاتحاد العراقي في بيانه الرسمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أكدَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم الناطق الرسميّ "أحمد الموسوي" نائب رئيس الوفد العراقيّ المتواجد في البصرةِ، تحسُّنَ حالة اللاعب "أيمن حسين" واستقرارها بعد تعرضه لإصابةٍ قويةٍ في بدايةِ مباراة الأمس".

وأضاف الاتحاد العراقي في بيانه الرسمي: “ونقل على إثرها إلى المستشفى في البصرة بعد نهايةِ مباراة العراق و عُمان، حيث اتضحَ فيما بعد تعرضه إلى كدمةٍ في الصدر أدت إلى نزيفٍ داخلي تطلبَ تدخلاً جراحياً”.

بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم

نقل لاعب منتخب العراق إلى الكويت لإجراء جراحة

وأردف بيان الاتحاد العراقي: "وتمّ نقله إلى الكويت لغرض استكمالِ العلاج برفقةِ رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، والسفير العراقي في دولة الكويت المنهل الصافي، حيث يتابعان باهتمامٍ بالغٍ الحالةَ الصحية للاعب "أيمن حسين" بشكلٍ مستمرٍ من خلال تواجدهما المُباشر مع الفريقِ الطبيّ في إحدى مستشفيات الكويت",

موعد عودة نجم منتخب العراق إلى الملاعب

واختتم الاتحاد العراقي في بيانه:" ‏َ‎ومن المؤملِ أن يتواصلَ الفحصُ اليوم الجمعة ليتمّ بعدها الوقوفُ على درجةِ تعافيه من الإصابة التي لحقت به ، وتحديد الوقتِ المُناسبِ لعودته إلى الملاعب".

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