أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة.. «إنفوجراف»

أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة.. تتصدر تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت يوميًا خاصة محرك جوجل خاصة أنها تشهد حالة التراجع بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق المحلية.

ولهذا يسعى العديد من المهتمين بها لالتعرف على آخر التطورات التي تطرأ على أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة لحظة بلحظة، حيث سيطر التراجع على الأسعار بختام تعاملات اليوم الموافق 6-9-2024، في السوق المحلي.

أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة

وتعتبر أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة من الخدمات والأسعار الأوسع انتشارًا وبحثًا عبر شبكة الإنترنت، كما تعد أسعار الفضة في السوق العالمي المؤشر الرئيسي لتحديد أسعارها في مصر.

وبناءً على ذلك فإن الأسعار العالمية للفضة تتأثر بعدة عوامل منها الأداء الاقتصادي العالمي، والطلب الصناعي والاستثماري عليه.

وخلال السطور التالية، الموجز يرصد لكم آخر التحديثات، في أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة 6-9-2024، هبوطًا تزامنًا مع العطلة الأسبوعية، وجاءت كالتالي وفقًا لمنصة لايف بنك:

أسعار الفضة اليوم بنهاية التعاملات

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 44.21 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 42.35 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 40.89 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 40.50 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الجمعة نحو 38.68 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 35.37 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 33.16 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 25.86 جنيهًا.

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