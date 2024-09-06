نمو الوظائف في أمريكا والبطالة تنخفض إلى 4.2%.. كيف يؤثر على اجتماع الفيدرالي المقبل؟

شهدت الولايات المتحدة نمواً في عدد الوظائف بأقل من المتوقع في أغسطس، حيث أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة أن القطاعات غير الزراعية أضافت 142 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي، مقارنةً بزيادة معدلة بالخفض بلغت 89 ألف وظيفة في يوليو، ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، مما يشير إلى استمرار تباطؤ معتدل في سوق العمل. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تأثير على قرارات الفيدرالي

توقع الاقتصاديون زيادة الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد أن كان التقدير السابق لشهر يوليو 114 ألف وظيفة، مع توقعات تتراوح بين 100 ألف إلى 245 ألف وظيفة. ورغم أن النمو جاء أقل من التوقعات، إلا أن تراجع معدل البطالة قد يثني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن إجراء تخفيض كبير في سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، إذ لا يُظهر هذا النمو المتواضع تدهورًا حادًا في ظروف سوق العمل.

استقرار أسعار الذهب

وفي سياق متصل، استقرت أسعار الذهب عالميًا وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية، حيث تعد هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يمكن أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية المقبلة للفيدرالي.

تسلط هذه البيانات الضوء على التحديات التي يواجهها الفيدرالي في تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من التضخم، في ظل إشارات متباينة من سوق العمل.

وكان قد صرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل قليل بأن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد اقتراب التضخم من الهدف الذي يسعى إليه البنك، وهو 2%. هذا التصريح يعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير النقدي المتوقع في الفترة المقبلة.

وأشار باول إلى أن التقدم الأخير في السيطرة على معدلات التضخم، التي لا تزال مرتفعة، شهد تباطؤًا في الأشهر الأخيرة بعد توقفه في وقت سابق من هذا العام. وأضاف: "أزدادت ثقتي بأن التضخم يسير على مسار مستدام نحو هدف 2%"، في إشارة إلى الهدف المحدد من قِبل البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.73 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

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عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

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سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.