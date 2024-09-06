خالد سليم وإنجي علي.. صورة عقد زواجهما الوهمي تثير الجدل على مواقع التواصل

تزايد الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الفنان خالد سليم والإعلامية إنجي علي بعد ظهور فيديو أثار موجة من الشائعات حول علاقتهما، مما دفع العديد للتساؤل حول حقيقة الأمر.

في هذا التقرير، يعرض "الموجز" التفاصيل المتعلقة بالفيديو، وردود الأفعال، والشائعات المحيطة بزواجهما.

خالد سليم وإنجي علي

الفيديو الذي أشعل الشائعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو جمع الفنان خالد سليم والإعلامية إنجي علي، يظهر فيه سليم وهو يغني أغنيته الشهيرة "بلاش الملامة"، إلا أنه قام بتعديل الكلمات لتوجيهها بشكل مباشر إلى إنجي.

الفيديو الذي التقط في الساحل الشمالي أثار تساؤلات ودهشة المتابعين، خاصة عندما قام خالد بتقبيل يد إنجي بعد انتهاء الأغنية، مما فتح باب الشائعات حول وجود علاقة بينهما.

الفيديو المتداول ل خالد سليم وإنجي علي

انجي علي وخالد سليم

انتقادات وردود أفعال متباينة

لم يمر الفيديو مرور الكرام، إذ تلقى الثنائي سيلًا من الانتقادات، خصوصًا حول ظهور إنجي بملابس السباحة.

رغم أن الفيديو نُشر في البداية على صفحة إنجي علي الشخصية عبر إنستغرام، إلا أنها سارعت إلى حذفه بعد الهجوم الكبير.

في المقابل، رأى البعض أن ما حدث هو حرية شخصية، ولا يحق لأحد التدخل في شؤونهم الخاصة.

الشائعات حول زواج خالد سليم وإنجي علي

مع انتشار الفيديو، بدأت الشائعات بالظهور حول انفصال خالد سليم عن زوجته الحالية خيرية، وتحدث البعض عن وجود علاقة رسمية بينه وبين الإعلامية إنجي علي، إلا أن هذه الأقاويل سرعان ما قوبلت بالنفي، حيث ما زال خالد يحتفظ بصور تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، آخرها صورة لهما من بداية شهر أغسطس، وكتب لها رسالة رومانسية يعبر فيها عن حبه وامتنانه.



زواج خالد سليم وانجي علي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من عقد زواج وهمي بين خالد سليم وإنجي علي وتظهر صورتهما على عقد الزواج.



عقد زواج رسمي

زواج إنجي علي مرتين سابقًا

من المعروف أن الإعلامية إنجي علي تزوجت مرتين، المرة الأولى كانت من المخرج الشهير طارق العريان في عام 1998، إلا أن الزواج لم يستمر سوى عامين بسبب غيرتها الشديدة، على حد قولها. أما زواجها الثاني، فكان من مدير التصوير أحمد مرسي، الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة تالا.

رد خالد سليم وإنجي علي على الشائعات

حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من خالد سليم أو إنجي علي بشأن هذه الشائعات. ورغم تصاعد الأقاويل، إلا أن الثنائي التزم الصمت، مما زاد من الغموض حول الموضوع.

ومن المتوقع أن تهدأ هذه الشائعات مع مرور الوقت، خاصة وأن الحسابات الشخصية لكلاهما تؤكد عدم وجود أي علاقة رسمية بينهما.

خالد سليم يستعد لحفل غنائي كبير

بعيدًا عن الشائعات، يواصل خالد سليم تحضيراته لحفل غنائي كبير في الكويت، من المقرر إقامته في 26 سبتمبر، بمشاركة الفنان هاني شاكر. سيكون الحفل تحت عنوان "العندليب"، حيث سيقدمان مجموعة من أجمل أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مما يؤكد استمرار خالد في مشواره الفني بنجاح.

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