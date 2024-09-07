مصر تحصد فضية وخمس برونزيات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في نسخته الـ 36

أسفرت نتائج منافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في نسخته السادسة والثلاثين، عن فوز الفريق المصري المشارك في البطولة بـ 6 ميداليات بواقع فضية و 5 ميداليات برونزية.

توزيع جوائز الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

وحصد الطالب يحيي عمارة علي الميدالية الفضية بينما حصل علي الخمس ميداليات البرونزية كل من أحمد جمال ، معز محمود ، مينا فؤاد ، عبد المجيد نور ، طارق احمد.

الصين تتصدر جوائز الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

وتصدرت الصين جدول ترتيب الفرق الفائزة حيث حصل على المركز الأول الطالب كانج سانج زهو، البولندي آدم ساميك بالمركز الثاني ، وجاء في المركز الثالث براين اكسو من الولايات المتحدة الأمريكية.

توزيع جوائز الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

ونظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأولمبياد الدولي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والسيد احمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بمشاركة 96 دولة.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار في بيان صحفي حصل “الموجز” على نسخة منه ، أن أولمبياد المعلوماتية لم تكن مجرد مسابقة بل كانت احتفالًا بتنافس العقول والقدرة على التواصل والتغلب على التحديات مشيرا إلى أن البطولة أتاحت فرصة للتعاون وتبادل المعرفة بين أفضل وألمع الطلاب في مجال علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

توزيع جوائز الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

وتوجه “عبد الغفار ” بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة العالمية وتوجيهاته بدعم الابداع و الابتكار مؤكداً أن الاهتمام بالشباب ودعمهم هو محور إهتمام الرئيس السيسي، وهو ما يظهر جلياً في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمبادرات ومنتديات الشباب ومشروعاتهم.

توزيع جوائز الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

حفل ختام الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

واختتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات النسخة السادسة والثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي نظمته الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، بالتعاون مع وزارة الإتصالات والتكنولوجيا، بمشاركة 96 دولة .

توزيع جوائز الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

وشهد حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم تحت سفح الأهرامات، حضور كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات نائباً عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،الدكتور/ أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة نائبا عن وزير الأوقاف والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، والبروفيسوربنيامين بيرتون رئيس الأولمبياد الدولي للمعلوماتية ، وانج ايمانج نائب رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية بشركة هواوي ، الدكتورة لمياء زايد رئيس المركز الثقافي القومي ـ دار الأوبرا المصرية ـ ، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجمهورية مصر العربية.

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