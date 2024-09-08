أعمال درامية ينتظر الجمهور عرضها في شهر سبتمبر الجاري.. تعرف على التفاصيل

أعمال درامية ينتظر الجمهور عرضها.. يشهد شهر سبتمبر الجاري، تنوعاً درامياً كبيراً في العروض الدرامية التي ينتظرها الجمهور بشغف شديد، حيث تجمع تلك الأعمال بين الأحداث الكوميديا، الرومانسية، والدراما الاجتماعية، وتتيح للجمهور تجربة مشاهدات متنوعة.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظر الجمهور عرضها خلال الفترة المقبلة.



مسلسل إنترفيو

يعرض مسلسل إنترفيو على منصة "Watch It" ابتداءً من 11 سبتمبر الجاري، والعمل يتحدث عن قصة حب رومانسية بين رنا رئيس وخالد شباط، ويتميز العمل بتقديم قصة حب غير تقليدية، ويطرح سؤالاً محورياً هل الحب أقوى من الظروف؟، وهو بطولة رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، مونيكا ألفونس، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل ديبو

مسلسل ديبو

هو مسلسل كوميدي يُعرض على منصة "يانغو بلاي" ابتداءً من 13 سبتمبر، ويروي مغامرات الشاب المستهتر ديبو، الذي يؤدي دوره الفنان محمد أنور، حيث يضطر للعمل في فندق خاص بالحيوانات لسداد ديونه، ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية، والمسلسل من إنتاج سالي والي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وهو بطولة محمد أنور، محمد محمود، سارة الشامي، هالة فاخر، رشدي الشامي، وآخرون من النجوم.

برغم القانون

مسلسل برغم القانون



مسلسل برغم القانون دراما اجتماعية يعرض على قناة "أون" الفضائية ابتداءً من 18 سبتمبر، ويناقش المسلسل قضية أسرية مهمة تتمحور حول شخصية الأم، التي تؤديها الفنانة إيمان العاصي، التي تسعى للحصول على حقوق أطفالها بعد اختفاء زوجها وتواجه صعوبات قانونية، وهو بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام، إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو

يعرض على شاشة "دي إم سي" الفضائية ابتداءً من 21 سبتمبر، يتمحور حول شخصية تيتا زوزو، التي تؤديها إسعاد يونس، وتعرض مغامراتها مع أولادها وأحفادها وحلولها الطريفة للمشكلات اليومية، يشارك في المسلسل نخبة من الفنانين وهم صلاح عبد الله، نور محمود، محمود البزاوي، محمد كيلاني، مجدي بدر، مصطفى غريب، وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز، ويتميز العمل بطابع كوميدي عائلي.

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