انطلاق الموسم السينمائي الشتوي في مصر بثلاثة أفلام.. اعرف حكاياتهم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم السينمائي الشتوي في مصر هذا العام، الذي سيفتتح بمجموعة من الأفلام المتنوعة التي تجمع بين الرومانسية، الكوميديا، والدراما، مقدمةً قصصًا جديدة ومشوقة لجمهور السينما.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز أفلام الموسم السينمائي الشتوي المنتظر عرضها خلال شهر سبتمبر الجاري.

أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد

فيلم عاشق

هو أول الأفلام التي تفتتح الموسم السينمائي الشتوي، وهو عاشق بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، إلى جانب محسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرون من النجوم، ويتناول الفيلم قصة حب رومانسية تجمع بين شاب يعمل كطبيب يعالج حالات الإدمان وفتاة تعاني من الإدمان، مما يجعلها تتورط في العديد من المشكلات، والعمل من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في دور السينما ابتداءً من 11 سبتمبر.

عنب

فيلم عنب

أما فيلم عنب، فهو فيلم كوميدي جديد يشارك فيه عدد كبير من النجوم، على رأسهم آيتن عامر التي تجسد شخصية "جودي"، وهي فتاة ثرية تواجه تحديات كثيرة بسبب عدم تحملها المسؤولية وتعتمد على والدها لحل مشاكلها، الفيلم يتناول مغامرات ليلة توديع العزوبية التي تضع أبطاله في مواقف كوميدية غير متوقعة، يشارك في البطولة إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمود حافظ، بجانب ضيوف الشرف محمد رضوان، لطفي لبيب، سامي مغاوري، حسام داغر، طاهر أبو ليلة، محمود حافظ، ومن المقرر عرضه في السينما بداية من 19 سبتمبر.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم بضع ساعات في يوم ما

كما يشهد هذا الشهر أيضًا طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما، المأخوذ عن رواية شهيرة بنفس الاسم للكاتب محمد صادق، ويقدم الفيلم عدة قصص رومانسية بين مجموعة من الشباب الذين يتواصلون عبر الإنترنت خلال ساعات قليلة من يوم واحد، ويكشف تفاصيل حياتهم وتقلباتهم النفسية في تلك الفترة الزمنية القصيرة، ويضم الفيلم نخبة من النجوم وهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وهو من إخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.

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