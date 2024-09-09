جيهان الشماشرجي تدخل عالم الأكشن والسر أحمد وأحمد

تستعد الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي للتحضيرات الأولية، للمشاركة في البطولة النسائية في فيلم الذي اختار صناعه اسم" أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي.

جيهان الشماشرجي

وعلم "الموجز" أن تعاقدت الفنان جيهان الشماشرجي "، للمشاركة في فيلم أحمد وأحمد، وتقوم بمشاهد أكشن خلال الأحداث ،ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع جميع أبطال العمل.

فيلم "أحمد وأحمد" من المقرر أن يخوض المنافسة في ماراثون رأس السنة المقبل، وهو من إخراج أحمد نادر.

آخر أعمال جيهان الشماشرجي

من المعروف أن الفنانة جيهان الشماشرجي شاركت في مسلسل جودر " الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وظهرت الشماشرجي " بشخصية "شروق" فتاة بسيطة في الحارة، مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن المنتظر عرض الجزء الثاني في رمضان المقبل لعام 2025.

كما شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي في مسلسل "كامل العدد في الجزء الأول، بشخصية "إنجي" لديها العديد من المشاكل ودائمًا تقع في حب الأشخاص الخطأ، ومسلسل كامل العدد بطولة النجم سلام و ودينا الشربيني وكوكبة كبيرة من النجوم.

جيهان الشماشرجي

تفاصيل قصة فيلم "رحلة 404"

كما شاركت الفنانة الصاعدة جيهان الشماشرجي في فيلم 404 مع النجمة مني زكي والنجم محمد فراج، الذي تم عرضه في الموسم الماضي، وحقق نجاحًا جماهيرًا كبيرًا بعد عرضه.

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 قبل أيام من سفر "غادة" الشخصية التي تجسدها الفنانة "منى ذكي "إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة الفنانة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: الفنان محمد فراج، الفنان محمد ممدوح، الفنانة شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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