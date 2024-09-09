تعرف على أخر موعد للتحويل بين الكليات 2024.. وموعد تنسيق المرحلة الثالثة

أخر موعد للتحويل بين الكليات 2024.. ارتفع معدل البحث عبر محركات البحث جوجل خلال الفترة الأخير، عنأخر موعد للتحويل بين الكليات 2024، بالتزامن مع ظهور نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اخر موعد للتحويل بين الجامعات 2024.

أخر موعد للتحويل بين الكليات

يرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل اللازمة عن أخر موعد للتحويل بين الكليات 2024، وعن موعد فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2024.

أخر موعد للتحويل بين الكليات 2024

يمكن للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات الدخول على الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم العالي من خلال هذا الرابط أضغط هنا وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة عن كيفية التحويل من كلية لكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق.

التحويل بين الكليات الجامعية

يتم التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن سواء كان تحويل مناظر أو تحويل غير مناظر.

التحويل المناظر:

يجب أن يتم التحويل إلى كلية مناظرة، أي إلى نفس التخصص ولكن في كلية أخرى، على أن يكون التحويل في حدود الحد الأدنى للقطاع، وهو المعدل الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر:

للتحويل الغير االمناظر يجب أن يستوفي الطالب الحد الأدنى للدرجات المطلوب للكلية التي يرغب في التحويل إليها، ويتم التحويل فى هذة المرحلة وفقًا للنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2024

أعلن مكتب التنسيق الالكتروني عن الموعد المحدد للتسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة، حيث أكد أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر2024، حتى يوم الخميس 12 سبتمبر2024.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2024

يرصد لكم جريدة "الموجز" خلال السطور التالية الخطوات اللازمة لتسجيل الرغبات فى المرحلة الثالثة 2024، وجات الخطوات على النحو التالي:

1- ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا .

2- أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

3- اكتب رغباتك مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

اقرا ايضا

موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2024

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا الدور الثاني السبت المقبل