ننشر لينك الحصول على نتيجة مدارس المتفوقين 2024

يترقب الكثير من الطلاب والطالبات الإعلان عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2024 في هذا السياق، تنشر “الموجز” أبرز المعلومات المتعلقة بنتائج مدارس المتفوقين 2024 وطرق الاستعلام:



موعد إعلان نتيجة مدارس المتفوقين 2024



تاريخ انتهاء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين : 31 أغسطس 2024 بينما التاريخ المتوقع للإعلان عن النتائج: الأسبوع الثالث أو الأخير من شهر سبتمبر 2024

للاستعلام عن نتيجة القبول في مدارس المتفوقين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مدارس المتفوقين الإلكتروني من هنـــا.

اختيار نتيجة مدارس المتفوقين 2024.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على كلمة استعلام.

ستظهر النتيجة فورًا على الشاشة، حيث ستبين إذا كان الطالب مقبول أو غير مقبول في مدارس المتفوقين.

مدارس المتفوقين

تقديم التظلمات في مدارس المتفوقين :

يمكن تقديم تظلمات على نتائج القبول في مدارس المتفوقين إذا كانت هناك اعتراضات. يجب على ولي الأمر تقديم التظلم مع تقديم توكيل رسمي إذا كان الأب غير متواجد بسبب السفر، حتى تتمكن الأم من تقديم الملف وكتابة الإقرارات اللازمة.

جدير بالذكر مدارس المتفوقين في مصر، والتي تُعرف عادةً باسم "مدارس ستيم"، هي مدارس متخصصة تستهدف الطلاب المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تهدف هذه المدارس إلى تقديم تعليم متقدم وبيئة تعليمية محفزة لدعم الطلاب الموهوبين وتحفيزهم على تحقيق أقصى إمكانياتهم الأكاديمية.

أهداف مدارس المتفوقين :



العمل علي تحفيز الابتكار والإبداع من خلال مناهج متقدمة تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



تطوير المهارات القيادية عبر برامج تعليمية وأنشطة تركز على تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي.



إعداد قادة المستقبل لتكون لهم القدرة على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع.



البرامج والمناهج الدراسية في مدارس التفوقين



تتميز مناهج مدارس المتفوقين بتقديم برامج دراسية متطورة تتضمن:

تركز مناهج مدارس المتفوقين على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



: يشجع الطلاب على القيام بمشاريع بحثية تعزز من مهارات البحث والتحليل.



إدخال أدوات وتقنيات حديثة في التعليم لتعزيز الفهم والتطبيق العملي.



تشمل ورش عمل ودورات تدريبية في المهارات التقنية والقيادية.

3. شروط القبول في مدارس المتفوقين

يتعين على الطلاب المتقدمين اجتياز اختبارات أكاديمية في مواد العلوم والرياضيات.



إجراء اختبارات ذكاء ومقابلات شخصية لتقييم المهارات الفكرية والشخصية.



الطلاب يجب أن يكون لديهم مستوى أكاديمي متميز في مرحلة التعليم الأساسي.

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