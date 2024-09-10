تعرف علي شروط القبول في كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس.. يبحث الطلاب الراغبين في الالتحاق في كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، على شروط القبول، التي تختلف بناءً على ما إذا كنت خريج ثانوية عامة أو ترغب في التحويل من كلية أخرى.

لذلك يستعرض الموجز فيما يلي عرض شامل للشروط الخاصة بكل فئة:

أولاً: شروط قبول خريجي الثانوية العامة في كلية التربية النوعية جامعة عين شمس



يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة.

يشمل ذلك اجتياز الاختبارات النفسية، واختبارات القدرات، وأي اختبارات أخرى تحددها الجامعة.

يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات الخاصة بمهنة التدريس.

يتعين على المتقدمين أن يكونوا متفرغين بالكامل للدراسة.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في الكلية في نفس العام.

التحويل: لا يمكن التحويل من الكليات الأخرى في العام الدراسي الأول إلا عن طريق مكتب التنسيق.

ثانيًا: شروط التحويل إلى كلية التربية النوعية جامعة عين شمس



يجب أن يكون الطالب قد حصل على المجموع الأدنى المطلوب للقبول في الكلية في سنة التخرج.

يجب أن يكون موقع إقامة الطالب ضمن نفس نطاق الكلية.

يتعين على الطالب اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بالكلية.

يجب أن يكون الطالب قد نجح في المرحلة الدراسية السابقة، وحاصل على الشهادة الثانوية أو الدبلوم الفني.

يجب أن يتم التحويل إلى قسم مشابه للتخصص الذي درسه الطالب في الكلية السابقة.

إذا تجاوز الطالب ثلاث مواد مقاصدية، فإما أن يحتفظ بنفس العام الدراسي ويقوم بدراسة المواد المقاصدية، أو في حالة الرفض، لا يمكن التحويل.

الحالة الدراسية يجب أن يكون الطالب ناجحًا في كليته الحالية، وليس مفصولًا منها.

نقل الوافدين يتم من خلال إدارة الوافدين العامة.

لا يمكن نقل الطالب مباشرةً إلى المرحلة النهائية.

فيما يتعلق بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة: متاح لهم النقل، بما في ذلك طلاب الأزهري، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين.

طلاب المعادلة: يتم نقلهم من خلال المكتب العام للتنسيق.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان جودة الطلاب المقبولين في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، وللمساهمة في تحقيق أهداف الكلية التعليمية.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم