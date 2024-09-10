التنسيق الداخلي بـ كلية الآداب جامعة عين شمس

تُعد كلية الآداب في جامعة عين شمس من الكليات العريقة التي توفر مجموعة متنوعة من الأقسام الأكاديمية. لكل قسم شروط خاصة للقبول، سواء للطلاب الجدد أو المحولين من كليات أخرى.

فيما يلي تنشر “الموجز” تفصيل لأقسام الكلية وشروط القبول:

أقسام كلية الآداب في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

كلية الآداب في جامعة عين شمس قسم اللغة العربية وآدابها

الحصول على 50 درجة في مادة اللغة العربية.

علي أن تكون الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة.

كلية الآداب جامعة عين شمس قسم اللغة العبرية وآدابها

الشرط: الحصول على مجموع 70% في اللغات الثلاثة، أي 119 درجة.



علي أن تكون الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة.



ملاحظة: لا يقبل الطلاب المحولين أو المفصولين.

كلية الآداب في جامعة عين شمس قسم اللغات الشرقية وآدابها

الشرط: الحصول على 60% في اللغات الثلاثة، أي 102 درجة.



علي أن تكون الأولوية للمجموع الأعلى في الثانوية العامة.



ملاحظة: يقبل الطلاب المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد اجتياز امتحان تحريري ومقابلة شخصية.

كلية الآداب في جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

الحصول على 48 درجة في مادة اللغة الإنجليزية.



اجتياز اختبار القبول الذي يعده القسم.



علي أن تكون الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة.

كلية الآداب في جامعة عين شمس قسم اللغة الفرنسية وآدابها

أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأوروبية الأولى للطالب.



علي أن تكون الأولوية للمجموع الأعلى في الثانوية العامة.



يقبل الطلاب المكفوفين.

كلية الآداب في جامعة عين شمس قسم الحضارة الأوروبية القديمة

يجب الحصول على 130 درجة في مجموع اللغات الثلاثة.

علي أن تكون الأولوية للمجموع الأعلى في الثانوية العامة.

كلية الآداب في جامعة عين شمس قسم التاريخ

لا توجد شروط خاصة، لكن يُفضل المجموع الكلي الأعلى.



يقبل المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الجغرافيا

لطلاب شعبة الأدبي: الحصول على 50 درجة في مادة الجغرافيا.



لطلاب شعبة علمي علوم: الحصول على 50 درجة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.



لطلاب شعبة علمي رياضة: الحصول على 50 درجة في مواد الرياضيات البحتة.

كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الفلسفة

الحصول على 60% في مادة الفلسفة لشعبة الأدبي (أي 36 درجة).



علي أن تكون الأولوية للمجموع الكلي الأعلى.



يقبل طلاب الشعبة العلمية بدون شروط خاصة.

كلية الآداب جامعة عين شمس قسم علم النفس

لطلاب شعبة الأدبي: الحصول على 75% في مادة علم النفس ومادة اللغة الإنجليزية (أي 83 درجة و75 درجة على التوالي).



لطلاب شعبة العلمي: الحصول على 75% في مجموع اللغات الثلاثة (أي 128 درجة).

الأولوية: للمجموع الكلي الأعلى.

كلية الآداب جامعة عين شمس قسم علم الاجتماع

علي أن يحصل الطالب علي على 75 درجة في مجموع اللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية.



علي يتم اجتياز المقابلة الشخصية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.



علي أن تكون الأولوية للمجموع الأعلى في الثانوية العامة.

كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الإرشاد السياحي

اجتياز المقابلة الشخصية.



الحصول على 38 درجة في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية).



لا يقبل المؤهلات العليا من أي فرقة دراسية أو الطلاب المفصولين والمحولين من كليات وأقسام أخرى. يقبل الطلاب اللائقين طبيًا نظراً لطبيعة الدراسة العملية بالقسم.

تقدم كلية الآداب بجامعة عين شمس مجموعة واسعة من التخصصات التي تتيح للطلاب اكتساب المعرفة في مجالات متنوعة. للحصول على القبول، يتعين على الطلاب استيفاء الشروط الخاصة بكل قسم واجتياز الاختبارات المطلوبة.

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