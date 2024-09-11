رنا رئيس بثلاث وجوه مثيرة في مسلسل إنترفيو

تصدر مسلسل إنترفيو، تريند جوجل، وذلك قبل ساعات قليلة من عرض أولى حلقاته على منصة watch it، والعمل بطولة الفنانة رنا رئيس، وهو مكون من 10 حلقات، ويعد البطولة المطلقة الأولى لها، وسيتم طرحه الساعة السابعة مساءً.

في السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالعمل

أحداث مسلسل إنترفيو، تدور حول فتاة اسمها «نادين»، وهي الفنانة رنا رئيس، وتعمل محللة بيانات، ولها ثلاثة شخصيات، وتتمتع بذكاء كبير، وتأمل في أن تعيش حياة طبيعية، ثم تذهب لعمل مقابلة عمل، ولم تكن تعلم أن تلك المقابلة سوف تتسبب في قلب حياتها رأسًا على عقب.

ويظهر الفنان خالد شباط، بدور شاب اسمه رامى، وهو مالك تطبيق «The Match Maker»، الذي يهدف إلى تطويره، ثم يقع في حب رنا رئيس، وبعدها تتوالي الأحداث في إطار شيق.

أبطال مسلسل انترفيو

المسلسل بطولة رنا رئيس، وكوكبة كم النجوم وهم خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، سارة نور، محمد العمروسي، حازم إيهاب ونور بدر، خالد جواد، وآخرون من النجوم، بجانب ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس التي تلعب دور الجدة التي تقف بجوار رامي في كل قراراته، كما يلعب حازم إيهاب دور "شاهين"، الشريك في التطبيق الذي يحمل أهدافًا مغايرة، وميدو عادل يجسد دور "مالك" مدير الموارد البشرية الفضولي في The Match Maker.

وبجانب هؤلاء، تلعب سارة نور شخصية "هند"، من أوائل العاملين في التطبيق، بينما تتنافس ديانا هشام في دور "رنا" مع نادين على الوظيفة ذاتها، مما يضيف مزيدًا من التعقيد والتوتر إلى الأحداث،

والمسلسل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

آخر أعمال رنا رئيس السينمائية

ومن ناحية أخرى، شاركت رنا رئيس خلال الفترة الماضية في فيلم رحلة 404، الذي عرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وهو بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وآخرون من النجوم.

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