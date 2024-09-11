بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات نور النبوي عن والده وشقيقه التؤام

تصدر إسم الفنان الشاب نور النبوي تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاته الأخيرة خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، والتي يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

نور النبوي يكشف عن مشاعره تجاه زواج والده من أخرى

عبر نور النبوي عن مشاعره تجاه إقدام خالد النبوي على الزواج من أخرى غير والدة نور، قائلا: طلاق أبويا وأمي حصل وأنا عمري سنتين، كنت صغير ومش فاهم، لكن زوجته منى من الأول بتحبنا أوي.

نور النبوي

واضاف النبوي: كنت عارف إن أبويا عايش بعيد في بيت تاني، واللي ضايقني إنه مشي من البيت وبقى مش موجود معايا كل يوم".

يتحدث نور النبوي عن شقيقه التؤم كريم

وتحدث نور النبوي عن ولادة أخيه الأصغر، قائلا: "أخويا الصغير من أم ثانية لكن هي أمي، ولما اتولد كنت خايف أبقى الأخ الصارم وفي لحظة بقيت صارم".

وحكى الفنان الشاب أنه عانى من فترة من الإحباط والشعور بالفشل بسبب مخاوفه من المقارنة المستمرة بأخيه التوأم كريم، الذي برز بفضل التزامه وتفوقه الدراسي.

نور النبوي وخالد النبوي

وقال نور: أخويا كريم أكبر مني بـ5 دقايق، وإحنا مش متطابقين ومش نفس الشكل، وفي حاجات التوأم بيمروا بيها مش عندي أنا وكريم زي إننا نحس ببعض، لكن كان عندي مشكلة كبيرة في إحساس إن في حد زيك ونفس اللبس والأكل والعربية والمدرسة، وأنا كنت عايز أبقى متفرد".

وأكمل حديثه عن توأمه: "كريم رزين وعاقل جدا طول عمره وكان شاطر جداً، ومكنتش أحب المقارنة بيه، لكن أمي نفسها تشوف ابنها زي كريم، وأنا نفسي أشوف ابني زي كريم، هو من أنظف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي ومكسب لأي حد".

وتحدث نور النبوي عن فترة الإحباط التي مرّ بها، قائلاً: "في لحظة قلت أنا فاشل فعلا؟ وهعمل إيه في حياتي؟ وعشت فترة إحباط، وقررت في لحظة أسيب كل الإحباط وأركز في السينما كمتفرج وصانع وهاوي.



نور النبوي يتحدث عن شهرة والده

واضاف نور النبوي: كنت مبسوط أن أبويا مشهور ومكنش عندي مشكلة مع الشهرة، بس كنت متعلق بيه جدا وأنا صغير، عشان كدا كنت بزعل لما يسافر مدة طويلة بسبب الشغل.



فيلم الحريفة 2

يستعد الفنان نور النبوي لتصوير الموسم الثاني من فيلم الحريفة والذي حقق الجزء الأول منه نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه في السينمات المصرية والعربية رغم أن معظم أبطاله شباب فضلا عن تواجد عدد من الوجوه الجديدة به من بينهم مطرب المهرجانات الشعبية كزبرة.



اقرأ أيضاً

نور النبوي: نجاحي في التمثيل بسبب والدي وفهمت تعب أمى لما كبرت

نور النبوي يعلن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان “الريمونتادا”