نور النبوي: نجاحي في التمثيل بسبب والدي وفهمت تعب أمى لما كبرت

تناول الفنان الشاب نور النبوي موضوع زواج والده الثاني وعلاقته بوالدته ودخوله التمثيل ونجاح فيلمه الأخير " الحريفة "،وذلك في لقاء حواري مع الإعلامي أنس بوخش على برنامج "AB Talks"، ويستعرض " الموجز " أبرز تصريحاته في السياق التالي

نور النبوي

تجربة زواج الوالد الثانية



كشف نور النبوي أنه لم يشعر بالضيق من زواج والده حينما كان والده قد طلق والدته، لأن عدم فهمه في ذلك الوقت لم يجعله يشعر بالمشكلة.

وأضاف أن زوجة والده الجديدة كانت تحبه وأخوته بشكل كبير، ولكن ما آلمه هو غياب والده عن البيت بشكل يومي.

وأوضح أن علاقته بوالده تحسنت عندما بدأ في حب مهنة والده، مشيرًا إلى أن شهرته في التمثيل كان لها علاقة كبيرة بكون والده معروفًا.

رؤية نور النبوي للحب والرومانسية

عندما سئل عن موضوع الحب والرومانسية، صرح نور النبوي بأنه لا يعرف كم مرة أحب، وأنه يشعر بمشاعر جميلة ولكنه ليس متأكدًا من كونها حبًا حقيقيًا.

وأكد أنه يؤمن بأن الحب يعني الاحترام، وأن الاحترام يتفوق على الرومانسية.

وأضاف أنه يخاف من الزواج بسبب خوفه من الملل.

علاقته بوالديه وأثرهما عليه

في ذات اللقاء، تحدث نور النبوي عن علاقته بوالديه، مشيرًا إلى أنه كان متمردًا عندما كان صغيرًا، مما أثر على علاقته بوالدته التي كانت شديدة.

وأوضح أن والده كان يتعامل معه كصديق وليس كأب، ما ساعده على التفاهم مع والده، وبعد انفصال والديه، كان والدته هي من قامت بدور الأب والأم، ومع مرور الوقت أدرك مدى الجهد الذي بذلته، مما جعله يشعر بالندم لأنه لم يكن يدرك ذلك في السابق.

نجاحه في فيلم الحريفة

على صعيد آخر، تألق نور النبوي مؤخرًا في فيلم "الحريفة"، الذي يشارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب مثل أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، بيومي فؤاد، والكابتن أحمد حسام ميدو، وأحمد بحر الشهير بـ "كزبرة".

الحريفة

الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد، ويتناول قصة ماجد، الذي يجسد دوره نور النبوي، وهو لاعب كرة قدم يعيش في طبقة غنية ولكنه يجد نفسه في مدرسة حكومية نتيجة لظروف عائلية.

هناك، ينضم إلى فريق كرة القدم ويشارك في مباريات بالساحات الشعبية، ويطمح فريقه للمشاركة في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، تحت إشراف معلمهم الذي يجسده الكابتن حسام ميدو.

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