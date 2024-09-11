منافسة شرسة بين النجمات..الحلقة الأولي من مسلسل "انترفيو" بطولة رنا رئيس

في إطار من الرومانسية والغموض، عرضت منصة watch it الحلقة الأولى من مسلسل إنترفيو للنجمة الشابة رنا رئيس، وترصد الموجز تفاصيل العمل

وروجت الصفحة الرسمية لمنصة watch it للحلقة من خلال نشر مقطع منها وعلقت: “The Match Maker” تطبيق قدر ينفذ وجهة نظر مختلفة أو بديلة عن الحب وهي التوافق.

منافسة شرسة بين النجمات.. تفاصيل الحلقة الأولي من مسلسل “انترفيو”

تفاصيل الحلقة الأولى من “إنترفيو”

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل إنترفيو بمشهد غامض لحازم إيهاب الذي يعتدي بالضرب على أحد الموظفين في الشركة التي يعمل بها، قبل 20 يوما من تاريخ الإنترفيو، ثم تبدأ الأحداث بظهور نادين “رنا رئيس” التي تذهب لإجراء إنترفيو في الشركة التي تدير تطبيقا يحمل اسم The Match Maker يمكن لمستخدميه من العثور على شريك الحياة المثالي، حيث ترغب في العمل بها كمحللة بيانات.

منافسة شرسة بين النجمات.. تفاصيل الحلقة الأولي من مسلسل “انترفيو”

تدخل “نادين” في تنافس مع عدد من المتقدمين لنفس الوظيفة في الشركة، بينهم ديانا هشام ونور بدر الدين، ويضعهما مالك الشركة رامي خالد في اختبار لاختيار الأفضل.

وتكشف نادين لصديقتها عن إعجابها برامي وأنه السبب الرئيسي وراء رغبتها في العمل بالشركة، وتعترف بأنها لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة، ولكنها احتالت حتى تلتحق بالعمل وتحقق حلمها.

أبطال مسلسل إنترفيو

يشارك في بطولة مسلسل إنترفيو بجوار رنا رئيس، كل من: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، أبرزهم إسعاد يونس، وإخراج أحمد خالد أمين.



قصة مسلسل انترفيو

تدور قصة مسلسل إنترفيو حول فتاة محللة بيانات، تظهر بـ3 شخصيات، ولديها ذكاء كبير، وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية، وتذهب ﻹجراء مقابلة عمل ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسا على عقب ومن هنا تتوالى الأحداث.

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