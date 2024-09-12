مسلسل "إنترفيو".. بداية مثيرة بأحداث مشوقة وتجسيد قوي لبطلة جديدة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الجديد "إنترفيو"، الذي يُعرض على منصة Watch It، بداية مثيرة بخناقة كبيرة بين شخصين تسبق كتابة نص "إنترفيو" بعشرين يوماً.

يدخل المسلسل، من إخراج أحمد خالد أمين، في تفاصيل مثيرة حيث تعود الأحداث إلى بداية التحدي الذي يواجهه أبطال العمل، يرصد موقع “ الموجز” كافة التفاصيل حول العمل.

انترفيو

تحديات شخصية نادين رشوان

تدور أحداث الحلقة الأولى حول شخصية نادين رشوان، التي تقوم بدورها الفنانة رنا رئيس.

تدخل نادين شركة "Match Maker" لإجراء مقابلة عمل كمحللة بيانات، ويجب عليها النجاح في جميع المراحل التي تمر بها للحصول على الوظيفة.

تقضي نادين وقتاً في المنزل تذاكر وتستعد لتكون على أتم الاستعداد لإقناع المدير والحصول على الوظيفة عبر اجتياز اختبارات متعددة.

رنا رئيس

الجريمة والتشويق

شهدت الحلقة الأولى من "إنترفيو" أيضاً جريمة اختطاف لشخصية من قبل خالد شباط وحازم إيهاب، مما أضاف مزيداً من الإثارة والتشويق للعمل.

كما انتهت الحلقة الثانية بفقدان الوعي، مما يزيد من حدة التوتر والفضول حول مصير الشخصيات.

ظهور وتطور الشخصيات

في سياق الأحداث، تظهر رنا رئيس في دور فتاة قامت بتزوير إيميل وسيرة ذاتية للحصول على وظيفة في إحدى الشركات.

ومن جانب آخر، يظهر إعجاب نادين بصاحب الشركة خالد شباط، مما يضيف بُعداً رومانسياً اجتماعياً للعمل.

التفاصيل الفنية والعمل خلف الكواليس

"إنترفيو" هو أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، وقد أُنتج ضمن إصدارات Watch It الأصلية.

المسلسل مكون من 10 حلقات، ويشارك فيه نخبة من الفنانين مثل خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، ومونيكا ألفونس.

أعمال رنا رئيس الأخيرة

مؤخراً، عرض لرنا رئيس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي يضم نخبة من الفنانين مثل إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

نبذة عن خالد شباط

خالد شباط، الممثل السوري البالغ من العمر 30 عاماً، قد شارك في الدراما المصرية العام الماضي من خلال مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيى الفخراني. رغم الصعوبات في التحدث باللهجة المصرية، إلا أنه استمر في تدريباته وحقق نجاحاً ملحوظاً.

خالد شباط

حصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان دمشق السينمائي عن دوره في فيلم "سارق الثلج"، وابتعد عن الدراما السورية ليتجه إلى الدراما اللبنانية، حيث حقق نجاحاً كبيراً.

بهذا الشكل، يقدم "إنترفيو" مزيجاً من الإثارة والتشويق، مع تسليط الضوء على تحديات وصراعات الشخصيات بطريقة مثيرة.

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