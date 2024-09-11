من هو الفنان خالد شباط ؟.. بطل مسلسل انترفيو لـ رنا رئيس

يشارك الفنان السوري خالد شباط فى الدراما المصرية للمرة الثانية على التوالي فى موسم الأوف سيزون من خلال مسلسل إنترفيو بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس، والذى يعرض عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



وخلال السطور التالية يكشف الموجز أبرز المعلومات عن خالد شباط بعدما نجح فى خطف الأنظار بمسلسل إنترفيو.

أبرز المعلومات عن خالد شباط

- خالد شباط هو ممثل سوري يبلغ من العمر 30 عامًا.

- شارك فى الدراما المصرية العام الماضي من خلال مسلسل عتبات البهجة مع الفنان يحيي الفخراني وحقق نجاح جماهيري كبير.

من هو خالد شباط؟ بطل مسلسل “انترفيو”

- واجه فى البداية صعوبات فى التحدث باللهجة المصرية ولكنه يواصل تدريباته عليها.

- حصد جائزة أفضل ممثل بمهرجان دمشق السينمائي عن دوره في فيلم سارق الثلج.

- ابتعد عن الدراما السورية واتجه للدراما اللبنانية وحقق بها نجاحا كبيرا.

- ويجسد الفنان خالد شباط، شخصية رامى في مسلسل انترفيو، وهو صاحب تطبيق«The Match Maker»، وهدفه الأساسي تطويره، إلى أن يقع في حب رنا رئيس وتتوالي الأحداث.

من هو خالد شباط؟

تفاصيل مسلسل انترفيو

ويشارك فى بطولة مسلسل إنترفيو عدد كبير من الفنانين من بينهم رنا سماحة، خالد جواد، حازم ايهاب، ديانا هشام، ميدو عادل، حازم ايهاب، وآخرين إلي جانب ضيوف الشرف من بينهم الفنانة إسعاد يونس، وهو من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل انترفيو

ويكون موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل انترفيو، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، على منصة WATCH IT، في الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، بواقع حلقتين أسبوعيًا.



قصة مسلسل انترفيو

وتدور قصة مسلسل «انترفيو» حول فتاة تدعى «نادين»، تعمل محللة بيانات، وتظهر بـ3 شخصيات، ولديها ذكاء كبير، وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية، وتذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسا على عقب ومن هنا تتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل إنترفيو

مسلسل إنترفيو يشهد البطولة المطلقة الأولى للفنانة رنا رئيس ويشاركها بجانبها عدد من الفنانين، أبرزهم: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وسارة نور ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر وخالد جواد وعدد أخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.

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