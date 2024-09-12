رفع إيرادات الضرائب 100% .. المالية تكشف مكاسب حزمة التيسيرات الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، (الضرائب) أن الاقتصاد الموازي يمثل حوالي 50% من اقتصاد البلاد، مما يعني أن انضمامه بالكامل إلى النظام الضريبي يمكن أن يضاعف الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 100%، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

وأوضح الكيلاني في تصريحاته الصحفية اليوم أن الأثر المالي لضم الاقتصاد الموازي للنظام الضريبي من المتوقع أن يظهر خلال عام إلى عام ونصف من بدء تطبيق الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الانضمام لن يكون كاملاً على الفور، بل سيتم بشكل تدريجي، وأن الإيرادات الضريبية الإضافية ستستخدم لدعم قطاعات التعليم والصحة ومساندة الطبقات الفقيرة.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وزيادة الإيرادات

أضاف الكيلاني أن حصيلة الضرائب في الموازنة العامة المصرية بلغت حوالي 34.4% خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية أبريل الماضي، فيما تهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30% خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى نحو تريليوني جنيه، مؤكدًا أن قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة ما زال سارياً، مع انتظار الانتهاء من اللوائح التنفيذية التي يتم العمل عليها حالياً.

السياسات المالية والتحفيزات الضريبية

وفي سياق آخر، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية التي تشمل محفزات لمجتمع الأعمال، بهدف تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث تأتي هذه التسهيلات كجزء من أولويات السياسات المالية في المرحلة المقبلة، والتي تسعى إلى تنفيذ برنامج عمل الحكومة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وتعزيز معدلات الإنتاجية، لدعم بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو بالاعتماد على الإنتاج والتصدير.

تحسين الخدمات الضريبية

وأشار كجوك، في بيان صادر عن وزارة المالية يوم الأربعاء، إلى أن الوزارة بدأت بدراسة التحديات الفعلية على أرض الواقع، وأن القرارات الأخيرة تعكس الجدية في تلبية احتياجات شركاء الوزارة من المجتمع الضريبي. وأكد أن الوزارة مستمرة في تنظيم "جلسات الاستماع الضريبي"، مع اتخاذ خطوات فورية لتقديم المزيد من التسهيلات لتحفيز مجتمع الأعمال. كما شدد على ضرورة تحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل واضح لمنع التقديرات الشخصية في المناطق والمأموريات الضريبية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.