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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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عرب وعالم

من هي صفية بن زقر ؟.. معلومات هامة وشخصية عن رائدة الفن التشكيلي السعودي

صفية بن زقر
صفية بن زقر

من هي الفنانة صفية بن زقر ؟ تساؤل يتصدر محرك البحث جوجل، بعد وفاة رائدة الفن التشكيلي السعودي، عن عمر يناهز 84 عامًا، فقد وُلدت بن زقر في جدة عام 1940، ولقبها النقاد بـ "سيزان السعودية" نظرًا لتأثير الفنان العالمي بول سيزان على أعمالها، إذ تعتبر بن زقر واحدة من أولى الفنانات السعوديات اللواتي حصلن على تعليم أكاديمي في مجال الفنون، حيث درست في كلية "سانت مارتن" للفنون في لندن خلال الستينات.

بدأت رحلتها الفنية بإقامة أول معرض لها في عام 1968، والذي تزامن مع بداية ظهور الحركة التشكيلية في المملكة، كان هذا المعرض خطوة مهمة في مسيرتها، حيث عملت على تنظيمه في مدرسة دار التربية الحديثة بجدة، في وقت لم تكن فيه صالات عرض متخصصة متاحة. وقد لاقى المعرض نجاحًا كبيرًا وأثبت قدرتها على تقديم الفن التشكيلي السعودي بشكل مبتكر.

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صفية بن زقر

معلومات عن صفية بن زقر رائدة الفن التشكيلي السعودي

ونستعرض لكم في النقاط التالية عبر الموجز، معلومات عن صفية بن زقر رائدة الفن التشكيلي السعودي

  • الاسم: صفية بن زقر
  • تاريخ الميلاد: 1940
  • مكان الميلاد: جدة، السعودية
  • الوفاة: 2024 (عن عمر يناهز 84 عامًا)

مسيرتها الفنية وتعليمها

  • التعليم الأكاديمي: درست في كلية "سانت مارتن" للفنون بلندن خلال الستينات.
  • التأثيرات المبكرة: تأثرت بأسلوب الفنان العالمي بول سيزان، وعُرفت بلقب "سيزان السعودية".

الإنجازات الفنية

  • أول معرض: نظمت أول معرض لها في عام 1968، والذي تزامن مع بداية ظهور الحركة التشكيلية في المملكة.
  • الأسلوب الفني: طورت أسلوبها الخاص الذي استلهمته من التراث الثقافي لجدة القديمة، مع دمج الخيال الفني الواسع.
صفيّة بن زقر: التَّعالقُ التشكيليُّ الشائك مع ذاكرة البيئة الاجتماعيّة والنساء | Ithra
لوحات صفية بن زقر

مساهماتها البارزة

  • تأسيس "دارة صفية بن زقر": أنشأت "دارة صفية بن زقر" في عام 1995، التي تضم لوحاتها ومقتنياتها الفنية ومرسمها ومكتبتها الخاصة.
  • الكتب المنشورة: نشرت كتاب "رحلة عقود ثلاثة مع التراث السعودي" في عام 2000، الذي يسلط الضوء على أهداف دارتها ونشاطاتها.

الفعاليات والمعارض

  • نظمت 18 معرضًا شخصيًا و6 معارض جماعية، وأقامت معارض في باريس وجنيف ولندن.

تأثيرها الاجتماعي والثقافي

  • كانت من الأوائل الذين ساهموا في تأسيس الحركة التشكيلية في السعودية.
  • وصفت بأنها واحدة من جيل النساء الأوائل اللواتي أثرت على الفن التشكيلي والمجتمع السعودي.

الأثر والإرث

  • ساعدت في تعزيز الفن التشكيلي السعودي وتقديمه على الساحة الدولية.
  • شكلت بصمة واضحة في تاريخ الفن التشكيلي السعودي وساهمت في تغيير نظرة المجتمع تجاه هذا المجال.

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