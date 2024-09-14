تفاصيل أول مدرسة ثانوية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة عن بدء فترة التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج للعام الدراسي 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

المدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في صناعة الملابس الجاهزة

تعد مدرسة صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج من المؤسسات التعليمية المتقدمة التي توفر بيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي داخل شركات أعضاء غرف الصناعة باتحاد الصناعات المصرية. يهدف البرنامج التعليمي في المدرسة إلى تقديم تدريب متخصص في مجال تكنولوجيا الملابس، مع التركيز على توفير تعليم متطور في اللغة الألمانية، مهارات التواصل، القيادة، الأمن والسلامة، وريادة الأعمال.

مدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في صناعة الملابس الجاهزة

رابط التقديم بمدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في صناعة الملابس الجاهزة

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالمدرسة التسجيل عبر الرابط التالي حتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024: رابط التقديممن خلال الضغط هنا .

مزايا الدراسة في مدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الملابس الجاهزة

الحصول على شهادة مصرية معترف بها دوليًا.

التدريب العملي في شركات أعضاء غرف الصناعة باتحاد الصناعات المصرية.

تعلم تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة وتدريس اللغة الألمانية، ومهارات التواصل، القيادة، وأساسيات الأمن والسلامة، وريادة الأعمال.

إقامة مركز تدريبي متكامل لتنمية مهارات الطلاب وتقديم الاستشارات المهنية والتوظيف.

مكافآت مالية خلال فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي ووسائل النقل إلى مواقع التدريب.

مدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في صناعة الملابس الجاهزة



تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تتنوع تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتغطي مجالات متعددة مثل تكنولوجيا الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، المعلومات، والبرمجيات. تشمل بعض التخصصات المتاحة:

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية: تكنولوجيا الميكانيكا، الكهرباء، التبريد والتكييف، اللوجستيات.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان: صيانة ميكانيكية وهيدروليك، سباكة المعادن، تشغيل المعادن، إلخ.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة: إدارة وتشغيل المطاعم.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت، الخدع والمؤثرات الفنية، وتصنيع وتحريك الدمى والعرائس.

تسعى مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تقديم تعليم فني متميز يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية، ويؤهل الطلاب لدخول سوق العمل بكفاءة عالية على المستويين المحلي والدولي.

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