استطلاع.. تردد نسبة كبيرة من الأميركيين تجاه لقاح كوفيد الجديد

كشف استطلاع حديث في الولايات المتحدة عن وجود نسبة كبيرة من المواطنين الذين يخططون لتجنب تلقي لقاح كوفيد-19 المحدث، ويكشف الموجز تفاصيل الاستطلاع.

الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1000 شخص، أظهر أن 37% من المشاركين تلقوا لقاح كوفيد في السابق، لكنهم لا ينوون الحصول عليه مجددًا، بينما قال 43% إنهم حصلوا على اللقاح ويخططون لتلقي الجرعة الجديدة.

بداية موسم الأمراض التنفسية

نورا كولبورن، المديرة الطبية في علم الأوبئة السريرية بمستشفى القلب في ولاية أوهايو، أكدت أن موسم الأمراض التنفسية بدأ بالفعل مع تهديدات ثلاثية تشمل الإنفلونزا، كوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي.

وأشارت كولبورن إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة للغاية في الوقاية من الحالات الخطيرة والوفيات، بما فيها لقاح كوفيد.

وأضافت أن كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنساء الحوامل هم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر خلال هذا الموسم.

ورغم ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الصيف، تُشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن معدلات الإصابة بدأت في الانخفاض في معظم الولايات، بينما تظل في ارتفاع في ثلاث ولايات فقط.

يواصل الأطباء التوصية بالحصول على اللقاحات المحدثة لكوفيد-19، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، كما يُنصح البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا.

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