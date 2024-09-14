القنوات الناقلة لـ مسلسلات جديدة تعرض الآن 2024.. قائمة بالأسماء

في عالمٍ تسوده التكنولوجيا و تتزايد فيه الخيارات الترفيهية، لا يزال التلفزيون يحتل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين، خاصة مع عرض المسلسلات الجديدة التي تستحوذ على اهتمام الجميع. ولكن مع كثرة القنوات وتنوع المحتوى، أصبح اختيار القناة المناسبة لمشاهدة المسلسلات المفضلة تحديًا حقيقيًا.

سيقدم لكِ الموجز قائمة بأهم القنوات التي تعرض مسلسلات جديدة ومشوقة في عام 2024، مع لمحة سريعة عن كل قناة وما تقدمه من أعمال درامية متنوعة، استعدي لقضاء أمسيات ممتعة ومشحونة بالإثارة والتشويق مع أبطالك المفضلين.

مسلسلات تعرض الآن

قناة الحياة الحمراء

• مسلسل عتبات البهجة: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

قناة DMC دراما

• مسلسل خيانة عهد: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل راجعين يا هوى: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل سر إلهي: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل مسار إجباري: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل الليل وآخره: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

• مسلسل البشاير: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.



قناة ON دراما

• مسلسل الأصدقاء: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل ختم النمر: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل زلزال: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل في كل أسبوع حكاية: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل بابا جه: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.



• مسلسل فلانتينو: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.



• مسلسل الواد سيد الشحات: يعرض في الساعة الواحدة صباحاً.

قناة صدى دراما

• مسلسل رايات الحق: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل وعود سخية: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل القمر آخر الدنيا: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل الطاووس: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل فارس بلا جواز: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل شارع عبد العزيز: يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحاً.

قناة النهار دراما

• مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس: يعرض في الساعة الثامنة مساءً.

• مسلسل الاختيار: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل أبو العروسة: يعرض في الساعة الحادية عشرة مساءً.

• مسلسل عصابة بابا وماما: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.

قناة Mix One

• مسلسل عيش أيامك: يعرض في الساعة السابعة مساءً.

• مسلسل الحب لا يفهم الكلام: يعرض في الساعة العاشرة مساءً.

• مسلسل العمر الضائع: يعرض في الساعة الثانية صباحاً.



قناة MBC مصر

• مسلسل ليه لأ الجزء الثاني: يعرض في الساعة السابعة وربع مساءً.

• مسلسل اللعبة الجزء الرابع: يعرض في الساعة التاسعة مساءً.

• مسلسل عيون القلب: يعرض في الساعة التاسعة صباحاً.

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