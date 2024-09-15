وجهان لـ نسرين أمين على مائدة رمضان 2025.. تفاصيل

تشارك الفنانة نسرين أمين في مسلسلين دفعه واحده على شاشات الدراما مع كبار النجوم خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، وفي هذا الصدد يستعرض" الموجز" تفاصيل أعمال نسرين أمين في رمضان المقبل 2025 في سطور.

نسرين أمين

أعلنت الفنانة نسرين أمين مؤخرا انضمامها لـ أبطال الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، الذي حقق نجاحاً كبيرًا في جزئه الأول، والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، ومن المقرر أن تبدأ التصوير في أول أكتوبر المقبل.

نسرين أمين في فهد البطل مع احمد العوضي

كما تشارك الفنانة نسرين أمين في مسلسل" فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي، وتجسد نسرين أمين شخصية شقيقة البطل، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين ،نسرين أمين وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة و الشابة.

نسرين أمين

أعمال قادمة لـ نسرين أمين



تعتبر نسرين أمين نجمة في صعود، إذ هي واحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية المصرية حاليًا، حيث تتميز بأدائها المتنوع وقدرتها على تجسيد شخصيات متباينة، وتشارك أمين في بطولة مسلسل "حرب الجبالي" مع نخبة من النجوم وقصة قوية تدور في إطار اجتماعي شعبي.

تلعب نسرين أمين في هذا المسلسل سيكون بمثابة اختبار جديد لقدراتها التمثيلية.

مسلسل حرب الجبالي، مكون من 45 حلقة، ومن بطولة أحمد رزق، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبدالغفور، لقاء سويدان، أحمد عزمي، إنتصار، وأحمد الرافعي، والعمل من تأليف سماح الحريري ، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح ومن المقرر عرضه قريباً على شاشات التلفزيون.

آخر أعمال نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين في بطولة فيلم ولاد رزق 3" ( الضربة القاضية) وحقق هذا الفيلم نجاحًا ساحقًا، مما يؤكد نجومية نسرين أمين وجاذبية سلسلة أفلام "ولاد رزق"، ومشاركتها في هذا الجزء تعزز من مكانتها كواحدة من نجمات الأكشن في السينما المصرية.

أبطال ولاد رزق( الضربة القاضية)

شارك في فيلم ولاد رزق (الضربة القاضية ) نخبة من النجوم، منهم الفنان أحمد عز ،عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، وسيد رجب، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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