نسرين أمين تكتب اسمها في قائمة أبطال العتاولة 2

أعلنت الفنانة نسرين أمين عن انضمامها إلى الجزء الثاني من مسلسل" العتاولة "، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، ويعد هذا الانضمام يأتي بعد نجاحها في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية مؤخرًا، ويستعرض الموجز تفاصيل أعمال نسرين أمين في سطور.

نسرين أمين

اعرب الفنانة نسرين أمين عن سعادتها لمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه أبطال العمل خلال عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

شارك في مسلسل العتاولة الجزء الأول كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، الفنان القدير صلاح عبد الله، الفنانة القديرة ميمي جمال، باسم سمرة، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة، العمل تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

أعمال قادمة لـ نسرين أمين



تعتبر الفنانة نسرين أمين نجمة في صعود، إذ هي واحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية المصرية حاليًا، حيث تتميز بأدائها المتنوع وقدرتها على تجسيد شخصيات متباينة، وتشارك أمين في بطولة مسلسل "حرب الجبالي" مع نخبة كبيرة من النجوم الفن المصري ، وقصة قوية تدور في إطار اجتماعي شعبي.

وتلعب الفنانة نسرين أمين في المسلسل حرب الجبالي دور جديد عليها سيكون بمثابة اختبار جديد لقدراتها التمثيلية أمام الجمهور مثلما قالت.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل حرب الجبالي، مكون من 45 حلقة، ومن بطولة أحمد رزق، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبدالغفور، لقاء سويدان، أحمد عزمي، إنتصار، وأحمد الرافعي، والعمل من تأليف سماح الحريري ، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح ومن المقرر عرضه قريباً على شاشات التلفزيون.

نسرين أمين

آخر أعمال نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين في بطولة فيلم ولاد رزق 3" ( الضربة القاضية) وحقق هذا الفيلم نجاحًا ساحقًا، مما يؤكد نجومية نسرين أمين وجاذبية سلسلة أفلام "ولاد رزق". مشاركتها في هذا الجزء تعزز من مكانتها كواحدة من نجمات الأكشن في السينما المصرية.

أبطال ولاد رزق( الضربة القاضية)

شارك في فيلم ولاد رزق (الضربة القاضية ) نخبة من النجوم، منهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، وسيد رجب، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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