اخر اخبار حادث قطار الزقازيق والحصيلة النهائية للضحايا والمصابين

تصدر البحث عن اخر اخبار حادث قطار الزقازيق محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، وذلك لمعرفة آخر مستجدات الحادث المأساوي.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي اخر اخبار حادث قطار الزقازيق ورد الفعل الحكومي وتطورات الحالة الصحية للمصابين، والحصيلة النهائية لـ ضحايا حادث قطار الزقازيق.

اخر اخبار حادث قطار الزقازيق

اخر اخبار حادث قطار الزقازيق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اخر اخبار حادث قطار الزقازيق، ووجه وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى، التى يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليًا، بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات كذلك لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة، والبدء في اتخاذ الاجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث.

وكانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق.

كامل الوزير يُتابع اخر اخبار حادث قطار الزقازيق

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث، ووجه الوزير بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

حصيلة ضحايا حادث قطار الزقازيق

كما تابعت وزارة الصحة والسكان باهتمام شديد تطورات الحالة الصحية للمصابين لحظة بلحظة، وأعلنت الوزارة ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، بمحافظة الشرقية إلى 49 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناءً على طلب المصابين، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة، وجاري المتابعة.

40 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين في حادث قطار الزقازيق

الجدير بالذكر أكثر من 40 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين في حادث قطار الزقازيق، في وجود فرق الانتشار السريع لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية العلاجية اللازمة، وبلغ إجمالي حالات الخروج من مستشفى الأحرار التعليمي بعد التحسن، 11 حالة ومازالت حالتين تحت الملاحظة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد تابع تداعيات الحادث، وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث وتفقد المصابين في المستشفيات.

اخر اخبار حادث قطار الزقازيق

نائب وزير الصحة يطمئن على حالة مصابي حادث قطار الزقازيق

واطمئن نائب وزير الصحة والسكان على حالة مصابي حادث قطار الزقازيق في مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين.

توافر مخزون من أكياس الدم

واطمأن نائب الوزير على جاهزية المستشفى، وتوافر مخزون من أكياس الدم والمستلزمات والأدوية، كما اطمئن على جاهزية أجهزة الأشعة والمعامل.

تكثيف تواجد كافة الأطقم الطبي

وتم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات محافظة الشرقية، مع تكثيف تواجد كافة الأطقم الطبي، لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين.

اخر اخبار حادث قطار الزقازيق

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مصابي حادث قطار الزقازيق

كما قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة مصابي حادث قطار الزقازيق، حيث اطمأنت علي المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار.

تقديم الدعم للمصابين

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي للمصابين وأسرهم والتعرف على احتياجاتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي متطوعي الهلال الأحمر المصري بالشرقية، وطالبتهم بالتواجد في المستشفي ومساندة أسر المصابين.

فرق الهلال الأحمر

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة التواجد في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية، وكذلك فرق الهلال الأحمر لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

اخر اخبار حادث قطار الزقازيق

وزير التنمية المحلية تُتابع اخر اخبار حادث قطار الزقازيق

وفور وقوع حادث قطار الزقازيق، أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدد من الاتصالات الهاتفية مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أمس السبت، لمتابعة اخر اخبار حادث قطار الزقازيق.

وزير التعليم العالي يُتابع حادث قطار الزقازيق

كما تابع وزير التعليم العالي حادث قطار بالزقازيق ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق.

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