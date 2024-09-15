موعد إجازة 6 أكتوبر 2024.. مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، يترقب العديد من المواطنين في القطاعين العام والخاص موعد إجازة 6 أكتوبر 2024, ويعتبر هذا اليوم من الأيام البارزة في تاريخ مصر، والذي يحتفل فيه المصريون بذكرى نصر أكتوبر العظيم لعام 1973, لذا, تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية موعد إجازة 6 إكتوبر 2024, إجازات شهر أكتوبر 2024.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

أعلنت الحكومة المصرية أن إجازة 6 أكتوبر 2024 ستُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب في المدارس والجامعات, ويصادف يوم 6 أكتوبر 2024 يوم الأحد، ولكن يُتوقع أن تُرحل الإجازة إلى يوم الخميس الذي يسبقها، بما يتماشى مع سياسة الحكومة لضمان استمرارية تقديم الخدمات.

هل إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر

تُعد إجازة 6 أكتوبر من الإجازات المدفوعة الأجر وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003, ويسمح القانون لصاحب العمل باستدعاء الموظف في هذا اليوم مقابل دفع ضعف الأجر أو تعويض عنه.

حرب أكتوبر 1973

اندلعت حرب أكتوبر 1973، والتي كانت الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، بين مصر وسوريا بدعم عربي عسكري وسياسي ضد إسرائيل.

حرب أكتوبر

بدأت الحرب في 6 أكتوبر 1973، والذي يوافق 10 رمضان 1393هـ، بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية في سيناء وهضبة الجولان, وحقق الجيشان المصري والسوري أهدافاً استراتيجية هامة، أبرزها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترجاع أراضي سيناء وجزء من مرتفعات الجولان السورية ومدينة القنيطرة.

إجازات شهر أكتوبر 2024

إجازات شهر أكتوبر

اليوم التاريخ نوع الإجازة الجمعة 4 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية السبت 5 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية الإثنين 6 أكتوبر 2024 مناسبة وطنية الجمعة 11 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية السبت 12 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 18 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية السبت 19 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 25 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية السبت 26 أكتوبر 2024 عطلة أسبوعية

اقرأ أيضًا: إجازات شهر أكتوبر 2024 بالكامل

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. مفاجأة سارة