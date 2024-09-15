موعد إجازة 6 أكتوبر 2024
موعد إجازة 6 أكتوبر 2024.. مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، يترقب العديد من المواطنين في القطاعين العام والخاص موعد إجازة 6 أكتوبر 2024, ويعتبر هذا اليوم من الأيام البارزة في تاريخ مصر، والذي يحتفل فيه المصريون بذكرى نصر أكتوبر العظيم لعام 1973, لذا, تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية موعد إجازة 6 إكتوبر 2024, إجازات شهر أكتوبر 2024.
موعد إجازة 6 أكتوبر 2024
أعلنت الحكومة المصرية أن إجازة 6 أكتوبر 2024 ستُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب في المدارس والجامعات, ويصادف يوم 6 أكتوبر 2024 يوم الأحد، ولكن يُتوقع أن تُرحل الإجازة إلى يوم الخميس الذي يسبقها، بما يتماشى مع سياسة الحكومة لضمان استمرارية تقديم الخدمات.
هل إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر
تُعد إجازة 6 أكتوبر من الإجازات المدفوعة الأجر وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003, ويسمح القانون لصاحب العمل باستدعاء الموظف في هذا اليوم مقابل دفع ضعف الأجر أو تعويض عنه.
حرب أكتوبر 1973
اندلعت حرب أكتوبر 1973، والتي كانت الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، بين مصر وسوريا بدعم عربي عسكري وسياسي ضد إسرائيل.
بدأت الحرب في 6 أكتوبر 1973، والذي يوافق 10 رمضان 1393هـ، بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية في سيناء وهضبة الجولان, وحقق الجيشان المصري والسوري أهدافاً استراتيجية هامة، أبرزها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترجاع أراضي سيناء وجزء من مرتفعات الجولان السورية ومدينة القنيطرة.
إجازات شهر أكتوبر 2024
|اليوم
|التاريخ
|نوع الإجازة
|الجمعة
|4 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|5 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
|الإثنين
|6 أكتوبر 2024
|مناسبة وطنية
|الجمعة
|11 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|12 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
|الجمعة
|18 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|19 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
|الجمعة
|25 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
|السبت
|26 أكتوبر 2024
|عطلة أسبوعية
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