تعرف على سعر كيلو حلاوة المولد 2024 ؟.. ارتفاع جنوني يهز موائد الاحتفال

سعر كيلو حلاوة المولد 2024.. شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي في عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل.

وهذا الارتفاع لم يقتصر على نوع واحد من الحلوى، بل شمل جميع الأنواع، بدءًا من الحمصية والبندقية وحتى الفستقية والكاجو.

سعر كيلو حلاوة المولد 2024

يقدم لكم موقع الموجز، كل ما تريد معرفته حول سعر كيلو حلاوة المولد 2024، ينتظر المصريون بفارغ الصبر قدوم المولد النبوي الشريف، ليس فقط للاحتفال بذكرى ميلاد النبي الكريم، ولكن أيضًا للاستمتاع بحلاوة المولد التقليدية.

سعر كيلو حلاوة المولد 2024

أسباب ارتفاع أسعارحلاوة المولد 2024

شهدت أسعار حلاوة المولد في عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل. هذا الارتفاع لم يقتصر على نوع واحد من الحلوى، بل شمل جميع الأنواع، بدءًا من الحمصية والبندقية وحتى الفستقية والكاجو. فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع؟

لا يفوتك بالكيلو.. أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2024 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

ارتفاع أسعار المواد الخام: شهدت أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة حلاوة المولد ارتفاعًا حادًا، مثل السكر والزيت والمكسرات، وذلك بسبب عدة عوامل منها:

الأزمة الاقتصادية العالمية: أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلوى.

نقص المعروض: شهدت بعض المواد الخام نقصًا في المعروض، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

سعر كيلو حلاوة المولد 2024

ارتفاع تكاليف النقل: أدت زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة تكلفة إنتاج الحلوى.

زيادة الطلب: يزداد الطلب على حلاوة المولد بشكل كبير خلال شهر أكتوبر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أسعار حلاوة المولد 2024 في مجمعات التموين

تختلف أوزان حلاوة المولد في مجمعات التموين، حيث تبدأ من كيلو جرام حتى وزن 5 كيلو جرام، وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر علبة حلوى المولد النبوي سادة وزن كيلو بـ 115 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي سادة لوكس وزن 3 كيلو بـ 458 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي سادة لوكس وزن كيلو بـ 145 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي سادة لوكس وزن 2 كيلو بـ 285 جنيها.

لا يفوتك بالكيلو.. أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2024 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

قائمة أسعار حلاوة المولد في مجمعات التموين

سعر علبة حلوى المولد النبوي سادة لوكس وزن 5 كيلو بـ 825 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بـ 1100 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بـ 450 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بـ 675 جنيها.

حلوى المولد النبوي الشريف 2024.. طريقة عمل السودانية في البيت

سعر حلاوة المولد النبوي 2024.. شوف سعر الكيلو بكام؟