ما القصة وراء تصدر إسم صالح سليم محركات بحث جوجل ؟

شهدت الساعات الماضية تصدّر اسم الراحل صالح سليم، لاعب كرة القدم والفنان، محركات بحث جوجل، إثر ذكره في حلقة برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر".

يرصد "الموجز" القصة كاملة حول تريند صالح سليم في السياق التالي.



صالح سليم

جاء ذلك بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل جمهور النادي الأهلي، حيث علق أديب قائلاً: "الأهلاوية تركوا كل شيء، وقالوا إنكم ترتدون قميص المحلة، فما هو المحلة؟ المحلة بلدي، أم الصناعة في البلد، والآن أصبحت قميصاً غير مرغوب فيه. نحن قد حققنا انتصارات خارج أرضنا."

تأثير القميص الأحمر وذكريات صالح سليم

أضاف عمرو أديب: "موضوع القميص أصبح ترنداً، ولكن قميصكم الأحمر ليس فيه شيء مميز، فهو مثل القميص الذي ارتداه صالح سليم، رحمه الله."

تجدر الإشارة إلى أن صالح سليم، الذي وُلد في 11 سبتمبر 1930، هو أحد أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية، وعلَم من أعلام النادي الأهلي المصري.

وكان له تصريح شهير: "المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام، والأخلاقيات يجب ألا تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة.. أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي."

مسيرته الرياضية

بدأت علاقة صالح سليم بكرة القدم منذ طفولته، حيث انضم إلى مدرسة الناشئين في النادي الأهلي عام 1944.

سرعان ما أثبت سليم موهبته وتم تصعيده إلى الفريق الأول في سن السابعة عشرة، حيث سجل هدفه الأول مع الأهلي في عام 1948.

كما شارك مع الأهلي في أول بطولة رسمية "الدوري" أمام نادي الجالية اليونانية بالإسكندرية في ذات العام.

حقق سليم أهدافاً في 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة، وكان قائد منتخب مصر الذي فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 في القاهرة.

شارك أيضًا في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960، وفاز مع فريقه بكأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

صالح سليم

إنجازاته بعد الاعتزال

قرر صالح سليم اعتزال كرة القدم في عام 1967، لكنه لم يتوقف عن دعم النادي الأهلي.

تولى منصب مدير الكرة في النادي عامي 1971 و1972، ثم انتخب عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي.

وبعد انتخابات عام 1980، فاز برئاسة مجلس الإدارة واستمر في المنصب حتى عام 1988. ثم عاد إلى رئاسة النادي عام 1990 بعد فترة صعبة للنادي، حيث ساهم في استعادة الاستقرار وتحقيق العديد من البطولات تحت شعار "الأهلي فوق الجميع."

حياته الفنية وإرثه

دخل صالح سليم المجال الفني وشارك في عدة أفلام سينمائية، منها "السبع بنات"، و"الشموع السوداء" أمام الفنانة نجاة الصغيرة، و"الباب المفتوح" أمام الفنانة فاتن حمامة.

حصل سليم على احترام ومحبة مشجعي كرة القدم في مصر، ليس فقط من جمهور الأهلي، نظراً لإخلاصه وحبه العميق للنادي.

توفي صالح سليم في 6 مايو 2002 بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً رياضياً وفنياً عظيماً.

اقرأ أيضا

في ذكراه.. أفلام صنعت نجومية صالح سليم وأسرار تكشفها يسرا عن حماها



رجال يسرا.. حقيقة رفض صالح سليم زواجها من نجله وحكاية زوجها الأول

