خريطة توزيع منهج الإحصاء الصف الثالث الثانوى أدبى 2024 2025

الصف الثالث الثانوى.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المنهج الجديد للإحصاء الصف الثالث الثانوى الأدبي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك لتعريف الطلاب بالدروس المقررة في المنهج الذي سيتم تدريسه في المدارس، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن منهج الثانوية العامة الجديد يشهد تعديلات عدة، ضمن تحديثات المرحلة الثانوية.

المنهج الجديد للإحصاء الصف الثالث الثانوى الأدبي 2024-2025

- الوحدة الأولى: الارتباط والانحدار

- الدرس الأول: الارتباط

- الدرس الثاني: الانحدار

- الوحدة الثانية: مقاييس متقدمة في الإحصاء

- عرض وتمثيل البيانات باستخدام طريقة "الساق والأوراق"

- الرباعيات وتمثيلها بيانيًا

- نصف المدى الربيعي

- الوحدة الثالثة: الاحتمال

- حساب الاحتمال

- الاحتمال الشرطي

- الأحداث المستقلة

- الوحدة الرابعة: المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

- المتغير العشوائي المتقطع

- التوقع (المتوسط) والتباين للمتغير العشوائي المتقطع

- التوزيع الهندسي وتوزيع ذات الحدين

- دالة كثافة الاحتمال للمتغير العشوائي المتصل

- الوحدة الخامسة: التوزيع الطبيعي

- التوزيع الطبيعي

- بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي

- فترات الثقة

ضوابط العام الدراسي 2024-2025

1. الزي المدرسي الموحد: الالتزام بالزي الموحد مع عدم إجبار الطلاب على شراءه من أماكن معينة.

2. مكافحة الدروس الخصوصية: اتخاذ إجراءات ضد المعلمين المتغيبين أو الذين يدّرسون في مراكز خاصة، وضمان حضورهم حسب الجدول المدرسي.

3. تأمين المدارس: تنسيق مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين شاملة، تشمل تكثيف الدوريات.

4. سلامة محيط المدارس:التواصل مع رؤساء الأحياء لإزالة تجمعات المياه والقمامة وضمان نظافة البيئة المدرسية.

5. إدارة الأزمات: تفعيل دور إدارة الأزمات للكشف عن أي مخالفات أخلاقية وضمان الإبلاغ عنها.

6. تعامل مع أولياء الأمور: تخصيص مواعيد لزيارة أولياء الأمور بعد انتهاء اليوم الدراسي.

7. حظر جمع أموال: منع تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية.

8. حظر التدخين: منع التدخين داخل الحرم المدرسي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

9. تسجيل الغياب:التأكيد على تسجيل الغياب إلكترونيًا وفي السجلات وإخطار أولياء الأمور بانتظام.

10. الأمن داخل المدارس: غلق أبواب المدارس بعد الطابور الصباحي، إحكام الإشراف على الزائرين وتسجيل بياناتهم.

11. منع الترويج والإعلانات:حظر دخول مندوبي المبيعات والدعاية وإزالة أي إعلانات غير مصرح بها من أسوار المدارس.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية .. قرارت وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد .. فرص عمل لـ معلمي الحصة في المدارس لسد العجز



تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2024







