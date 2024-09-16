خطوبة الكاتبة منة عدلي القيعي على الفنان يوسف حشيش.. صور

احتفلت المؤلفة منة عدلي القيعي بخطبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش، في حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

خطوبة منة القيعي

ونشرت منة عدلي القيعي، صور لها تجمعها مع يوسف حشيش على حسابها الخاص انستجرام وعلقت قائلة: طنط بقت حماتي.

خطوبة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش

أعمال منه القيعي

جدير بالذكر أن منة عدلي القيعي، حققت مؤخرًا نجاحات كثيرة من خلال تعاونها مع العديد من أهم المطربين في الوطن العربي منهم أحمد سعد، أصالة، أحمد سعد وآخرين.

كما قدمت العديد من الأغاني الدعائية لبعض الأفلام منها فيلم من أجل زيكو، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وأغنية اختياراتي مدمرة حياتي من فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

خطوبة منة القيعي

آخر أعمال يوسف حشيش

أما الممثل يوسف حشيش فقد شارك مؤخرًا في العديد من الأعمال منهم مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب وكشف العمل عن أخطر جماعة إرهابية في التاريخ، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

صلة رحم

وشارك أيضا في مسلسل صلة رحم، بطولة إياد نصار تأليف هشام عبية وإخراج تامر نادي وشارك في العمل كل من يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، سلوى محمد علي وآخرين، يواصل يوسف حشيش في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل آخر.

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