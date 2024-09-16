‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الإثنين 16-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وفي الأيام الأخيرة، حققت أسعار الذهب حالة واضحة من التذبذب في الأسواق المحلية والعالمية ما بين الصعود والهبوط، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم .

أسعار الذهب عالميا

ويرتبط سعر الذهب بشكل وثيق بأسعار تداول الدولار الأمريكي، وهو ما يظهر حالة عدم الاستقرار التي شهدها المعدن الأصفر، بالتزامن مع تذبذب سعر العملة الخضراء، إذ يرتبط الذهب والدولار بعلاقة عكسية، فإذا ارتفع أحدهما ينخفض الآخر، والعكس.

وكان الدولار الأمريكي قد تراجع أمام سلة من 6 عملات رئيسية خلال آخر أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى صعود سعر الذهب، في حين تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام مقابل الين الياباني بعد تصريحات من مسؤولين يابانيين تفيد بإمكانية عودة البنك إلى رفع الفائدة من جديد.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 2986 جنيهات للبيع و2970 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3485 جنيها للبيع و3465 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3983 جنيها للبيع و3960 جنيها للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,698

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,172

جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,432

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,215

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,780

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,810

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 90,996

سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,356

سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,896

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,098

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 225,930

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 450,969

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,432

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,487,411

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,247,716

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