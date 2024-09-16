المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الإثنين 16-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن
وفي الأيام الأخيرة، حققت أسعار الذهب حالة واضحة من التذبذب في الأسواق المحلية والعالمية ما بين الصعود والهبوط، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم .
أسعار الذهب عالميا
ويرتبط سعر الذهب بشكل وثيق بأسعار تداول الدولار الأمريكي، وهو ما يظهر حالة عدم الاستقرار التي شهدها المعدن الأصفر، بالتزامن مع تذبذب سعر العملة الخضراء، إذ يرتبط الذهب والدولار بعلاقة عكسية، فإذا ارتفع أحدهما ينخفض الآخر، والعكس.
وكان الدولار الأمريكي قد تراجع أمام سلة من 6 عملات رئيسية خلال آخر أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى صعود سعر الذهب، في حين تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام مقابل الين الياباني بعد تصريحات من مسؤولين يابانيين تفيد بإمكانية عودة البنك إلى رفع الفائدة من جديد.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن
- استقر سعر الذهب عيار 18 عند 2986 جنيهات للبيع و2970 جنيها للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3485 جنيها للبيع و3465 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن
- استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3983 جنيها للبيع و3960 جنيها للشراء.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,698
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,172
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,432
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,215
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,780
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,810
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 90,996
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,356
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,896
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,098
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 225,930
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 450,969
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,432
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,487,411
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,247,716
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