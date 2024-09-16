بعد تصدرها التريند.. تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري بعد خطأ طبي

تصدر اسم الإعلامية إيمان الحصري التريند بعد استمرار معاناتها من أزمات صحية شديدة منذ تعرضها لخطأ طبي قبل ثلاث سنوات. ومؤخرًا، خضعت لجراحة دقيقة داخل أحد المستشفيات في القاهرة بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ما أثار قلق محبيها وأصدقائها الذين دعوا لها بالشفاء العاجل، ويرصد الموجز تفاصيل حالتها الصحية

أحد المقربين من الإعلامية كشف أن إيمان تحاول منذ فترة طويلة الابتعاد عن التدخلات الجراحية والاعتماد على العلاجات الدوائية، لكن حالتها لم تتحسن، ما دفعها للجوء إلى الجراحة مرة أخرى لإصلاح الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي السابق.

بداية أزمة إيمان الحصري الصحية



تعود أزمة إيمان الحصري إلى أبريل 2021، حين دخلت أحد المستشفيات لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون. ورغم أنها كانت جراحة روتينية، إلا أن الطبيب الذي أجرى العملية ارتكب خطأً طبيًا خطيرًا تسبب في تدهور حالتها بشكل سريع. نتيجة لهذا الخطأ، اضطرت للخضوع لسبع عمليات جراحية متتالية خلال 21 يومًا فقط لمحاولة تصحيح الوضع.

ورغم كل هذه التدخلات الطبية، لم تتمكن إيمان من التعافي الكامل، وظلت تعاني من مضاعفات صحية، ما دفعها للسفر إلى ألمانيا في وقت لاحق لإجراء جراحة جديدة لإصلاح الأضرار السابقة.

آخر تطورات الحالة الصحية



مؤخرًا، خضعت الإعلامية لجراحة جديدة في ألمانيا. إحدى صديقاتها كتبت عبر فيسبوك: "إيمان الحصري في ألمانيا تقوم بأكثر من عملية جراحية بسبب الخطأ الطبي السابق، ادعوا لها بالشفاء العاجل". هذه الرسالة أثارت تعاطف جمهورها الذين استمروا في الدعاء لها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وتظل الحصري تحت المراقبة الطبية الدقيقة بعد الجراحة، حيث من المتوقع أن تقضي فترة نقاهة طويلة تحت رعاية الأطباء في المنزل بعد خروجها من المستشفى.

نبذة عن الإعلامية إيمان الحصري



إيمان الحصري تعد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات في الوقت الحالي. تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدأت حياتها المهنية كمراسلة لقناة "النيل للأخبار" عام 2002. وشاركت في تقديم برنامج "البيت بيتك" عام 2006، قبل أن تسافر إلى فلسطين لتغطية الأحداث هناك كمراسلة حربية لقناة "النيل للأخبار" في عام 2007.

رغم أزماتها الصحية، استمرت إيمان في التألق بمجال الإعلام حتى أصبحت رمزًا إعلاميًا مميزًا، ولا تزال تحظى بدعم كبير من جمهورها وزملائها في المجال الإعلامي.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من إيمان الحصرى بعد شفائها من الوعكة الصحية وعودتها للشاشة



شهيرة تدعم إيمان الحصرى بعد إجرائها عملية جراحية