حلا شيحة في مرمي النيران بسبب ظهورها المثير للجدل وتخليها عن الحجاب

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلًا واسعًا بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي، حيث واجهت حملة هجوم قاسية من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الجدل في ظل الانتقادات المستمرة التي تطال حلا شيحا منذ قرارها خلع الحجاب والعودة للفن بعد إعلان اعتزالها سابقًا، وفي هذا التقرير، يستعرض " الموجز" تفاصيل الهجوم على الفنانة وردودها على تلك الانتقادات.

حلا شيحة

الحجاب والفن

منذ اتخاذ حلا شيحة قرارها بخلع الحجاب والعودة للعمل في المجال الفني، أصبحت هدفًا دائمًا للانتقادات.

فقد أبدى العديد من متابعيها استنكارهم لتغيير موقفها تجاه الحجاب والفن، خاصة أنها كانت قد ارتدت الحجاب لفترة طويلة وابتعدت عن الأضواء.



وفي الساعات الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجوم مجددًا بعد نشرها لصور من منزلها، حيث عبّر الجمهور عن استيائهم من مظهرها وملابسها.

أبرز التعليقات الغاضبة

تلقى حساب حلا شيحة تعليقات عديدة تحمل انتقادات حادة، وكان من بين أبرز تلك التعليقات تعليق لأحد المتابعين الذي قال: "13 سنة حجاب وصلاة وحج، وأربع سنوات خلع وعري، الحجاب فرض من الله وليس من العبد".

وعلى الفور، ردت حلا على هذا التعليق قائلة: "كل الناس كدة، بس إنتوا بتنسوا أننا بشر ولسنا ملائكة".

اتهامات بالتجميل ورد حاسم

بالإضافة إلى الانتقادات المتعلقة بخلع الحجاب، تلقت حلا شيحة تعليقًا ساخرًا من إحدى متابعاتها التي اتهمتها بالخضوع لعمليات تجميل شوهت ملامحها.

جاء رد حلا سريعًا حيث نفت بشكل قاطع خضوعها لأي عمليات تجميل، مؤكدة أنها تكتفي بالمكياج والإضاءة المناسبة قائلة: "دي أنا من غير أي عملية تجميل، ده مجرد مكياج وإضاءة وزاوية تصوير".

حلا شيحة

حلا شيحة والدين

لم يكن موضوع التجميل هو الوحيد الذي واجهته حلا، فقد تلقت أيضًا تعليقًا يتهمها بالابتعاد عن الله وضياع الثواب، وعلى هذا التعليق، ردت حلا بقوة قائلة: "من قالك إني بعيدة عن ربنا؟ تعرف إزاي؟".

استمرارية الجدل حول حلا شيحة

هذه ليست المرة الأولى التي تجد حلا شيحة نفسها في مرمى الانتقادات، فمنذ عودتها للفن بعد اعتزالها وخلع الحجاب، تصدرت الأخبار بشكل متكرر بسبب مظهرها وملابسها.

رغم الهجوم، تستمر حلا في الدفاع عن اختياراتها الشخصية بثقة، مؤكدة أنها تتعلم من تجاربها وأن الجميع معرضون للخطأ، معتبرة أن من حق الإنسان أن يتطور ويتعلم.



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